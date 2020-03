Додано: Нед 15 бер, 2020 08:35

В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года. В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.

В мене джинси за 3 місяці протираються до дір.

Куртка довше носиться, а от труси/носки хз., Не веду статистики, може дійсно вистачить В мене джинси за 3 місяці протираються до дір.Куртка довше носиться, а от труси/носки хз., Не веду статистики, може дійсно вистачить

