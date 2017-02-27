goldfinger написав:Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.
Ви живете у Форт-Ноксі?.. Так то воно так, але кеш це теж ризик
Як пише Лібо, діверсіфай портфоліо...
Ну,вообще если у вас что-то есть,то вы всегда рискуете это потерять.Банк,кошелек,сейф,оружие,собака...все может не спасти от потери.
freeze написав:Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.
В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.
В мене джинси за 3 місяці протираються до дір. Куртка довше носиться, а от труси/носки хз., Не веду статистики, може дійсно вистачить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой …. Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона. Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так … Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня. Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один. А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар...
orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно. Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно... Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.