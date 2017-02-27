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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4386438743884389

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 213
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
29%
61
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:33

  sergey_sryvkin написав:
  goldfinger написав:Кэш, ребята.Не держите деньги в украинских банках.Гривну-можно,хрен с ним,после очередного девала и по хорошей ставке,а деньги не надо.Высока вероятность проблем,а процентный выхлоп => 0.


Ви живете у Форт-Ноксі?..
Так то воно так, але кеш це теж ризик

Як пише Лібо, діверсіфай портфоліо...

Ну,вообще если у вас что-то есть,то вы всегда рискуете это потерять.Банк,кошелек,сейф,оружие,собака...все может не спасти от потери.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:35

  ruvex написав:
  freeze написав:Подумал, что те кто хочет обновить весенний гардероб у нас еще могут успеть это сделать, продтовары не закроют, а вот весь промтовар наверняка и у нас прикроют на несколько недель как минимум. Да и те кто ремонты делают, тоже надо подсуетиться с закупкой.

В Кабинете Министров полагают что количество одежды, которое минимально должен иметь трудоспособный мужчина-украинец: одна зимняя куртка на 3 года, костюм-тройка на 5 лет, джинсы на 3 года, 10 пар носков на год и 6 пар трусов на полтора года.

В мене джинси за 3 місяці протираються до дір.
Куртка довше носиться, а от труси/носки хз., Не веду статистики, може дійсно вистачить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:37

Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой ….
Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона.
Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так …
Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня. :shock: Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один. :?
А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар... :(

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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:Це світовий тренд. Тільки що в ТВ-новинах показували в Австралії натовп розкуркулив якогось покупця з візком туалетного паперу. Ось тобі і цивілізація.

Якщо дивитися ТВ-новини, то здається що навколо 90% неадекватів-алкоголіків, вбивць, гвалтівників)). А як вийдеш на вулицю, то навколо 90% життєрадісних і порядних людей.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:59

  stryzhko написав:
Ой+ написав:Це світовий тренд. Тільки що в ТВ-новинах показували в Австралії натовп розкуркулив якогось покупця з візком туалетного паперу. Ось тобі і цивілізація.

Якщо дивитися ТВ-новини, то здається що навколо 90% неадекватів-алкоголіків, вбивць, гвалтівників)). А як вийдеш на вулицю, то навколо 90% життєрадісних і порядних людей.


спробуйте пройтись з упаковкою туалетного паперу )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:11

  rollo написав:
  orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.

В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.

Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно.
Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно...
Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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