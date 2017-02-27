Libo написав:

Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой ….Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона.Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так …Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня.Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один.А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар...