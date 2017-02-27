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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4380438143824383>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 214
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
29%
62
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 08:59

  stryzhko написав:
Ой+ написав:Це світовий тренд. Тільки що в ТВ-новинах показували в Австралії натовп розкуркулив якогось покупця з візком туалетного паперу. Ось тобі і цивілізація.

Якщо дивитися ТВ-новини, то здається що навколо 90% неадекватів-алкоголіків, вбивць, гвалтівників)). А як вийдеш на вулицю, то навколо 90% життєрадісних і порядних людей.


спробуйте пройтись з упаковкою туалетного паперу )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:11

  rollo написав:
  orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.

В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.

Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно.
Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно...
Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:33

  Libo написав:Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой ….
Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона.
Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так …
Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня. :shock: Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один. :?
А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар... :(

Зображення

ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу
США сейчас похож на поздний совок :D :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:36

  flyman написав:
  kluychkooleg написав:Долярчик
Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым.
В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом.
А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.

Папір та гречку брав "на останні" гривні

а че уже надо?
делал шопинг на неделю в четверг- гречки завались, очередей не было.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:38

  dima_beleb написав:ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу
США сейчас похож на поздний совок :D :D


там и до этого чуть небольшой снегопад люди сразу бежали в супермаркеты вязанки дров скупать и продуктами запасаться, представляю что в связи с коронавирусом творится :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 15 бер, 2020 09:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:41

  Амвросий написав:
  dima_beleb написав:ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу
США сейчас похож на поздний совок :D :D


там и до этого чуть небольшой снегопад люди сразу бежали в супермаркеты вязанки дров скупать и продуктами запасаться, представляю что в связи с коронавирусом творится :D

Со снегопадом то все понятно как раз. В США все лини электрики проходят по воздуху, и часто бывает, что целые города сидят без света.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%

А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27 :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:47

  Ой+ написав:
  Амвросий написав:А вот туалетную бумагу действительно зачем-то гребут.


Це світовий тренд. Тільки що в ТВ-новинах показували в Австралії натовп розкуркулив якогось покупця з візком туалетного паперу. Ось тобі і цивілізація.

Может придумали делать из нее маски:
сложили в несколько слоев, прошили слегка и на лицо))
с одного рулончика пару десятков одноразовых так можно наклепать, да еще и с разными ароматизаторами)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на міняйлі 5 заявок на покупку 23 на продажу, але нижче 27 не хочуть відпускати )))
побачим до вечора, що в них вийде
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:01

  Igneus написав:
  TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%

А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27 :wink:

Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!!
На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано...
Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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