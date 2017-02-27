orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно. Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно... Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Libo написав:Последние уикенды в Вашингтоне не торопятся баловать нас добротой …. Суббота. Разгар туристический гуляний. Центр Вашингтона. Слева по курсу угол здания Всемирного банка, а справа напротив него - здание МВФ. Слева в двух кварталах берлога Трампа под названием Белый дом и в этом районе на выходные обычно дороги запружены авто, кругом толпы туристов и зевак. А сегодня эти улицы выглядят вот так … Я сделал фотку после того, как пообедал там в ресторане столиков на 40 и был в нем единственным посетителем в 2 часа дня. Правда, и официант на весь ресторан там был тоже только один. А в Старбаксе напротив вообще не было посетителей. Там за стойкой скучал без дела одинокий черный кофевар...
ну так все люди побежали сейчас супермаркеты, скупают туалетную бумагу США сейчас похож на поздний совок
kluychkooleg написав:Долярчик Контингент АТБ, как самый обездоленный, запаниковал первым. В остальных супермаркетах все спокойно, всего навалом. А вот что успешный предприниматель и мастер финансовых дел делал в АТБ - это вопрос.
Папір та гречку брав "на останні" гривні
а че уже надо? делал шопинг на неделю в четверг- гречки завались, очередей не было.
TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%
А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27
Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!! На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано... Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%
А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27
декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання, ... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані