|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:35
PS4 написав:
У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
а заробитчане не из областей?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:40
PS4 написав:
У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6617
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:44
orest написав:
Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!!
На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано...
Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...
Orest
TylerTruman_ написав:
декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...
... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.
Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).TylerTruman
, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%.
Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.
Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17137
|2152802
|
|
|6830
|1525333
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1516
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|