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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4380438143824383

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 214
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
29%
62
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:35

  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

а заробитчане не из областей?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:40

  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

тікати потрібно на дачу. маючи запасу на місячну самоізоляцію
все інше припарка до одного місця :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!!
На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано...
Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...


  TylerTruman_ написав:декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...
... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...

Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.
Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).

TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%.
Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.
Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?
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