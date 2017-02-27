TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%
А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27
декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання, ... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
orest написав:Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!! На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано... Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...
TylerTruman_ написав:декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ... ... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань. Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).
TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%. Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ. Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?
PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя
а заробитчане не из областей?
заробитчане - это вообще предатели. свали с Украины когда было тяжко, а теперь сваливают из ЕС, когда там тяжко.
бред какой-то. то есть они должны были сидеть тут без работы? вот ты поживи в глубинке где нет работы, где хорошая зарплата это пять тысяч, и я посмотрю какой из тебя выйдет патриот.
Самые борзые ПОВ откатили продажу на 20 коп. И покупку на 15. Но, думаю, это ничего абсолютно не значит. Просто на момент слишком дорого не берут. Если МБ опять вверх в понедельник, то будут брать, как миленькие.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 15 бер, 2020 12:11, всього редагувалось 2 разів.
Панику не погасили вовремя, резервы сожгли, ситуацию не удержали, теперь можно и в отставку, стандартная схема. П.С. в статейке пихают нужных людей, все как обычно, страна не меняется.) П.С.С хорошо, что такие как долярчик только в сети светятся, в основном конечно.
Резерви не спалили, але пахне смаженим. Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват". Курс тоді "ой"
А смысл был клоуна во власть пихать?Цена вопроса 5 ярдов зелени+возврат Приватбанка беняфициару,то бишь антиколомойский закон под соусом кризиса,вируса,застрявшего земельного закона так или иначе принят не будет.Программу МВФ,теперь уже речь могла бы идти о программе stand by,ещё только несколько месяцев писать,так что...кризис-кризисом,тут наши мироеды сделать ничего не могут,но то,что без МВФ,что уже почти факт,местные издержки обойдутся им значительно дешевле-этому они похлопают в ладоши.Гривнакапут.