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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4362436343644365

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 214
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
25%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
23
выше 28
29%
62
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:15

  Igneus написав:
  TylerTruman_ написав:із її нещасним декількамісячним пГіПом із цілю -7,5%

А Ви нещасну ціль близько -7,5% від якого декількамісячного курсу гривні відрахували, якщо зараз на продажі 27 :wink:

декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання,
... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Мова, якщо не помиляюся, про старт процесу, коли співпали: у нас формування перевернутої ГП а у світі - нафтова війна. Отже, треба рахувати 7,5 від "лінії шиї" 25,1 - десь 27. Але мова про МБ!!!!!!
На скільки розженуть готівку пересічні в паніці і чорний і сірий бізнес з запоребриківським корінням - це уже не передбачувано...
Росія з Казахстаном обмежила готівковий обмін зразу. У нас дають вийти... Але то таке, я ж нічого не розумію...


  TylerTruman_ написав:декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...
... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...

Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.
Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).

TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%.
Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.
Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:09

  dima_beleb написав:
  unicdima написав:
  PS4 написав:У нас паника начнётся через 7-10 дней. То что происходит в аэропортах и как всех легко запускают - просто шокирует. Исходя из этого мы скоро получим такой бум заражённых что мало не покажется. Планирую валить из Киева куда то в отдаленные областя

а заробитчане не из областей?

заробитчане - это вообще предатели.
свали с Украины когда было тяжко, а теперь сваливают из ЕС, когда там тяжко.

бред какой-то. то есть они должны были сидеть тут без работы?
вот ты поживи в глубинке где нет работы, где хорошая зарплата это пять тысяч, и я посмотрю какой из тебя выйдет патриот.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:09

Українські агрохолдинги втрачають вартість

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital

Моніторинг проводився у період 2-10 березня.

Більше всіх у цей період впали:

"МХП" — на 21,5%;
"Агротона" — на 10,6%;
"Кернел" — на 9,6%;
"Астарта" — на 6%.

Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.

Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:23

  jump написав:падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.



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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:02

Самые борзые ПОВ откатили продажу на 20 коп.
И покупку на 15.
Но, думаю, это ничего абсолютно не значит.
Просто на момент слишком дорого не берут.
Если МБ опять вверх в понедельник, то будут брать, как миленькие.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 15 бер, 2020 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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А какой вчера прием максимальный в Киеве был?
Я так понимаю это в первой половине дня было несколько часов?
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:15

  flyman написав:
  Delta7 написав:
  varlo написав:https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smolij-gotov-podat-v-otstavku-smi-nazvali-kand-366061/

Панику не погасили вовремя, резервы сожгли, ситуацию не удержали, теперь можно и в отставку, стандартная схема.
П.С. в статейке пихают нужных людей, все как обычно, страна не меняется.)
П.С.С хорошо, что такие как долярчик только в сети светятся, в основном конечно.

Резерви не спалили, але пахне смаженим.
Тобто зупинка співпраці з МВФ через закон "про ре-Приват".
Курс тоді "ой"

А смысл был клоуна во власть пихать?Цена вопроса 5 ярдов зелени+возврат Приватбанка беняфициару,то бишь антиколомойский закон под соусом кризиса,вируса,застрявшего земельного закона так или иначе принят не будет.Программу МВФ,теперь уже речь могла бы идти о программе stand by,ещё только несколько месяцев писать,так что...кризис-кризисом,тут наши мироеды сделать ничего не могут,но то,что без МВФ,что уже почти факт,местные издержки обойдутся им значительно дешевле-этому они похлопают в ладоши.Гривнакапут.
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