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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43644365436643674368>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 217
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
64
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Падаем понемножку.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:34

  varlo написав:Падаем понемножку.

Завтра буде веселіше
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39

  Expert100500 написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P


а кому зараз легко? Одні звикають до здачі націнтересів, інші хай звикають до нової девальвації, ніхто в стороні не залишиться


Незабаром усi будуть звикати до пневмонії незалежно від попередніх уподобаннь.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:47

  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

так выходные же.с понедельника начнут менять. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:48

  Вкладчик1234 написав:
Будет и курс минимум па30, и котлы, и т.д.


як на мене, ваша іронія не зовсім здорова, як для громадянина цієї держави...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:49

  orest написав:
  rollo написав:
  orest написав:Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.

В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.

Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно.
Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно...
Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...

А сколько вы лично перевезли "контрабанды" хоть вагоном, контейнером или передавали бусиками на границе?
В нищей и феодальной стране никто не хочет слушать Саакашвили и уменьшать в разы таможенные тарифы.
Все умники хотят "перекрыть" "контрабанду" и получить дополнительно в бюджет денег.
А также поддержать "отечественных производителей" типа косюка и васадзе и экспортеров типа ахметова.
Украина нищая и феодальная страна. Тут не работают методы для развитых стран.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:50

  dima_beleb написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

так выходные же.с понедельника начнут менять. :D


менять на 30 ?? :P
тогда ценники 100 пудов поменяют.
пока у всех стоят цены из расчёта 27
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 бер, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:51

  varlo написав:Падаем понемножку.
26.9-27.2
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:59

  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27 :) Красота, развязка уже близко :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04

  Pupsik написав:
  Вкладчик1234 написав:
Будет и курс минимум па30, и котлы, и т.д.


як на мене, ваша іронія не зовсім здорова, як для громадянина цієї держави...

Я думаю, что реванш не пройдёт, и всё будет хорошо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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