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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:30
Падаем понемножку.
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varlo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:34
varlo написав:
Падаем понемножку.
Завтра буде веселіше
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сірий
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:39
Expert100500 написав: Игорь Алексеевич написав:
ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК.
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.
а кому зараз легко? Одні звикають до здачі націнтересів, інші хай звикають до нової девальвації, ніхто в стороні не залишиться
Незабаром усi будуть звикати до пневмонії незалежно від попередніх уподобаннь.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:47
Игорь Алексеевич написав:
ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК.
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.
так выходные же.с понедельника начнут менять.
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dima_beleb
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:48
Вкладчик1234 написав:
Будет и курс минимум па30, и котлы
, и т.д.
як на мене, ваша іронія не зовсім здорова, як для громадянина цієї держави...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:49
orest написав: rollo написав: orest написав:
Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
В контрабанде вы ничего не понимаете. Не пишите про неё.
Та я ні в чому нічого не розумію. Так пишу всіляку фігню коли скучно.
Однозначно, що контрабанда йде тільки вагонами, контейнерами і 120-ти кубовками. А все що їде в бусиках,автобусах, легковиках, несеться по піших переходах по кілька раз в день тою самою людиною - це все легально, законно...
Письменників тут до псової мами. Мабуть дійсьно перейду в читачі. Тільки в тих купах непотребу корисне і профільне знайти практично не реально...
А сколько вы лично перевезли "контрабанды" хоть вагоном, контейнером или передавали бусиками на границе?
В нищей и феодальной стране никто не хочет слушать Саакашвили и уменьшать в разы таможенные тарифы.
Все умники хотят "перекрыть" "контрабанду" и получить дополнительно в бюджет денег.
А также поддержать "отечественных производителей" типа косюка и васадзе и экспортеров типа ахметова.
Украина нищая и феодальная страна. Тут не работают методы для развитых стран.
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rollo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:50
dima_beleb написав: Игорь Алексеевич написав:
ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК.
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.
так выходные же.с понедельника начнут менять.
менять на 30 ??
тогда ценники 100 пудов поменяют.
пока у всех стоят цены из расчёта 27
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 15 бер, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:51
varlo написав:
Падаем понемножку.
26.9-27.2
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:59
Игорь Алексеевич написав:
ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК.
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.
ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27
Красота, развязка уже близко
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04
Pupsik написав: Вкладчик1234 написав:
Будет и курс минимум па30, и котлы
, и т.д.
як на мене, ваша іронія не зовсім здорова, як для громадянина цієї держави...
Я думаю, что реванш не пройдёт, и всё будет хорошо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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