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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4365436643674368>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 217
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
30
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
64
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернвіці 26,5-27.30
витя
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:10

  Игорь Алексеевич написав:
  dima_beleb написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

так выходные же.с понедельника начнут менять. :D


менять на 30 ?? :P
тогда ценники 100 пудов поменяют.
пока у всех стоят цены из расчёта 27

поменяют 100 пудов. дай только повод. и без разницы какой сейчас курс.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:12

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27 :) Красота, развязка уже близко :)

Я вот сейчас не совсем понял. (о 29 и т.д.)
Поясните, плиз.
Вы хотите сказать, что «стрижка оленей» на 27 означает отскок (хотя нет, слово не правильное) возврат курса к 25 ?
Ваш прогноз, будьте любезны.
Заранее благодарен
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава МОЗ Украины предложил превентивно закрыть весь общепит в стране, кафе, макдональдсы, рестораны, точнее оставить только готовку на вынос.
Наблюдаем.

Один из кандидатов на должность главы НБУ Яценюк госпитализирован скорой помощью в клинику Борис.
Причину не говорят, но вроде не кашлял.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 бер, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:19

  freeze написав:Глава МОЗ Украины предложил превентивно закрыть весь общепит в стране, кафе, макдональдсы, рестораны, точнее оставить только готовку на вынос.
Наблюдаем.

Я об этом тоже думаю. Тем более, политическая позиция обязывает «заботиться..»

С одной стороны (с медицинской) это правильно.
Но с учетом нашей экономики..., остановить все на 2 недели.. это как 2 Новый год. Вот только обязательства по контрактам «не урегулированы». Нужен форс-мажор. Да и бюджет в итоге. Без внешних денег походу теперь никак... Вот только чьи они будут, вопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:33

Акції найбільших агрохолдингів України обвалились

https://ua.news/ua/aktsyy-krupnejshyh-a ... obvalylys/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:33

Харьков 26.90 - 27.20
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Один из кандидатов на должность главы НБУ Яценюк госпитализирован скорой помощью в клинику Борис.
Причину не говорят, но вроде не кашлял.

Зображення
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:41

  rollo написав:

А сколько вы лично перевезли "контрабанды" хоть вагоном, контейнером или передавали бусиками на границе?
В нищей и феодальной стране никто не хочет слушать Саакашвили и уменьшать в разы таможенные тарифы.
Все умники хотят "перекрыть" "контрабанду" и получить дополнительно в бюджет денег.
А также поддержать "отечественных производителей" типа косюка и васадзе и экспортеров типа ахметова.
Украина нищая и феодальная страна. Тут не работают методы для развитых стран.[/quote]
Шановний, я працюю в компанії з річним оборотом в кілька сот млн грн з імпортом і експортом. І ми працюємо ПОВНІСТЮ ОФІЦІЙНО, чим і горджуся, але Львів мале село, люди різним займаються, кордон поруч.
Знаю багато...
Про зменшення контрабанди говорив з огляду на закриття пунктів пропуску і обмеження переміщення. Це буде мати певний вплив на готівковий курс.
Ні про які податки, а тим більше феодалізм чи популіста-маріонетау я не писав. Хочете дискутувати - тоді предметно, уважно читайте, що коментуєте. Якщо мета розвести політичний срач - вертайтесь в мордокнигу. І в сад...

Ffeeze, ну досить тут з тим вірусом, ну є ж окрема тема. Ну що хотіти від інших, якщо до Вас не доходить.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Один из кандидатов на должность главы НБУ Яценюк госпитализирован скорой помощью в клинику Борис.
Причину не говорят, но вроде не кашлял.


Якраз підозра є:
Яценюка в масці терміново привезли у клініку "Борис"
Яценюку допомагали йти до вхідних дверей, притримуючи під руки. Охоронець, який супроводжував політика, також був у медичній масці. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -boris.htm
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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