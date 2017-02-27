Додано: Нед 15 бер, 2020 13:13

Глава МОЗ Украины предложил превентивно закрыть весь общепит в стране, кафе, макдональдсы, рестораны, точнее оставить только готовку на вынос.

Наблюдаем.



Один из кандидатов на должность главы НБУ Яценюк госпитализирован скорой помощью в клинику Борис.

Причину не говорят, но вроде не кашлял.

Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 бер, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.