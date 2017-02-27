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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернвіці 26,5-27.30
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:10
поменяют 100 пудов. дай только повод. и без разницы какой сейчас курс.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:12
Я вот сейчас не совсем понял. (о 29 и т.д.)
Поясните, плиз.
Вы хотите сказать, что «стрижка оленей» на 27 означает отскок (хотя нет, слово не правильное) возврат курса к 25 ?
Ваш прогноз, будьте любезны.
Заранее благодарен
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Глава МОЗ Украины предложил превентивно закрыть весь общепит в стране, кафе, макдональдсы, рестораны, точнее оставить только готовку на вынос.
Наблюдаем.
Один из кандидатов на должность главы НБУ Яценюк госпитализирован скорой помощью в клинику Борис.
Причину не говорят, но вроде не кашлял.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 бер, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:19
Я об этом тоже думаю. Тем более, политическая позиция обязывает «заботиться..»
С одной стороны (с медицинской) это правильно.
Но с учетом нашей экономики..., остановить все на 2 недели.. это как 2 Новый год. Вот только обязательства по контрактам «не урегулированы». Нужен форс-мажор. Да и бюджет в итоге. Без внешних денег походу теперь никак... Вот только чьи они будут, вопрос.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:33
Акції найбільших агрохолдингів України обвалились
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:41
А сколько вы лично перевезли "контрабанды" хоть вагоном, контейнером или передавали бусиками на границе?
В нищей и феодальной стране никто не хочет слушать Саакашвили и уменьшать в разы таможенные тарифы.
Все умники хотят "перекрыть" "контрабанду" и получить дополнительно в бюджет денег.
А также поддержать "отечественных производителей" типа косюка и васадзе и экспортеров типа ахметова.
Украина нищая и феодальная страна. Тут не работают методы для развитых стран.[/quote]
Шановний, я працюю в компанії з річним оборотом в кілька сот млн грн з імпортом і експортом. І ми працюємо ПОВНІСТЮ ОФІЦІЙНО, чим і горджуся, але Львів мале село, люди різним займаються, кордон поруч.
Знаю багато...
Про зменшення контрабанди говорив з огляду на закриття пунктів пропуску і обмеження переміщення. Це буде мати певний вплив на готівковий курс.
Ні про які податки, а тим більше феодалізм чи популіста-маріонетау я не писав. Хочете дискутувати - тоді предметно, уважно читайте, що коментуєте. Якщо мета розвести політичний срач - вертайтесь в мордокнигу. І в сад...
Ffeeze, ну досить тут з тим вірусом, ну є ж окрема тема. Ну що хотіти від інших, якщо до Вас не доходить.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якраз підозра є:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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