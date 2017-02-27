Киев 26,85 // 26,95 проседаем...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:51
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:53
orest
Сейчас ситуация с коронавирусом оказывает решающее влияние на валютные рынки и экономику всего мира, все остальные показатели и темы имеют на сегодня глубоко вторичное влияние. Кто угадает как будет развиваться ситуация дальше будет с козырями, все графики, плечи и прочие теоретические вещи сейчас также малозначимы, даже тема коррупции с контрабандой и их влияние на валютный рынок, сейчас мало актуальны. Всё, имхо
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:56
то ви не розібралися де шия у пГіПа, після лютневого відскоку від 25, рівень 24 розглядувався, як підтримка, а також для формування симетричного правого плеча, а то що воно вийшло не повністю симетричним лівому, то не суть,
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можете процитувати обгрунтування прогнозу аналітика, який зазначає більшу ціль? я, наприклад, з точки зору ТА не можу просто стверджувати, що 27 на МБ - це наше все, т.я. ГіП - це розворотна фігура, поки актуально із якого рівня підемо у відкат? це може бути 26,5, а рівень 27 взятий уже на наступному пускові ракети, ... якщо з ведмежої точки зору, то про вище 28+ в цьому році поки не бачу сенсу говорити, далі будемо подивитися, курчат по осені рахують,
... про ЗВР, можливо, згідно вашої логіки 500-25=475 млрд, тобто їхня цифра робить великі очі, але в моєму розумінні різниця не така, якщо грубо прикинути, то якби у нас були 50 млрд, то мали б схожі ситуації, ... потрібно враховувати який розмір економік, кількість населення, соціальні видатки і т.п., тобто, там де їм потрібно буде спалити 100 млрд. ЗВР, для нас грубий орієнтир до 10 млрд., ... і, так, у них немає МВФ, а в нагрузку є санкції, а у нас є західні партнери, які можуть не дати, щоб спали штани,
... а стосовно - "тут" і "там", я написав про валюти і топік називається "Валютный рынок в контексте ДС", а не просто, що робиться у світі і як страшно жити, ... я абсолютний профан у фундаментальному аналізі, але в даному випадку на відміну від деяких форумчан із ірраціональними ідеями про привязаність грн. до рубля, розглядую просто ризики від наших сусідів, т.я. вони за рахунок глибшої девальвації отримають конкурентні переваги, наприклад, білоруська молочка може міцніше прописатися на прилавках наших магазинів, або расєяни отримають ще вигіднішу ситуацію на аналогіних нашим позиціях експорту ...
ПС якщо десь з точки зору ФА написав дурниці, прошу Ореста та іншик кваліфікованих фундаменталістів мене поправити
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 15 бер, 2020 14:03, всього редагувалось 6 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:16
у правительства сейчас будет непростой выбор и варианта всего 2
1. Полностью остановить экономику - закрыть ВСЕ магазины (кроме продуктовых и аптек), все организации (кроме критически важных); остановить общественный транспорт ( в том числе и метро). ВСЕХ людей по домам на карантин на 3 недели.
2. Больше особо ничего не закрывать, оставить как сейчас; НО чрез 3-4 недели мы реально увидим как люди мрут на улицах ; и больницы которые не справятся и с 10частью критически больных.
и в первом и во втором случае удар по экономике будет сильнее 2014 года; и курс будет даже не на 3м плане
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.60 видел до обеда
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:35
вы потом попадёте как герой на первые страницы форума.
а приват всем обрежит кредитки
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:38
если действительно сеня попал в больницу из за вируса, то рухнет СТЕНА с курсом 27.
все захотят снять средства со счетов, что бы скупится и проведать сеню
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 бер, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кое-где уже
киев, ашан на петровке - цены на овощи (перец, помидоры, огурцы, баклажаны, цукини и многое другое), сухофрукты, семечки и прочее подобное приросли 15-40% против недели назад
некоторые выборочные вещи повышенной популярности (антибак. салфетки) +37%
реже оборачивающийся импорт стоит в старых ценах
сильпо, атб - цены пока не шевельнулись
окна на оболони 26.60-27.10
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