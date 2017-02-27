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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43664367436843694370>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 218
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
64
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:51

  витя написав:Чернвіці 26,5-27.30
Киев 26,85 // 26,95 проседаем...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:53

orest

Сейчас ситуация с коронавирусом оказывает решающее влияние на валютные рынки и экономику всего мира, все остальные показатели и темы имеют на сегодня глубоко вторичное влияние. Кто угадает как будет развиваться ситуация дальше будет с козырями, все графики, плечи и прочие теоретические вещи сейчас также малозначимы, даже тема коррупции с контрабандой и их влияние на валютный рынок, сейчас мало актуальны. Всё, имхо :D
Востаннє редагувалось freeze в Нед 15 бер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:56

  Igneus написав:
  TylerTruman_ написав:декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...
... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...

Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.
Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).

TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%.
Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.
Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?

то ви не розібралися де шия у пГіПа, після лютневого відскоку від 25, рівень 24 розглядувався, як підтримка, а також для формування симетричного правого плеча, а то що воно вийшло не повністю симетричним лівому, то не суть,
***
можете процитувати обгрунтування прогнозу аналітика, який зазначає більшу ціль? я, наприклад, з точки зору ТА не можу просто стверджувати, що 27 на МБ - це наше все, т.я. ГіП - це розворотна фігура, поки актуально із якого рівня підемо у відкат? це може бути 26,5, а рівень 27 взятий уже на наступному пускові ракети, ... якщо з ведмежої точки зору, то про вище 28+ в цьому році поки не бачу сенсу говорити, далі будемо подивитися, курчат по осені рахують,
... про ЗВР, можливо, згідно вашої логіки 500-25=475 млрд, :shock: тобто їхня цифра робить великі очі, але в моєму розумінні різниця не така, якщо грубо прикинути, то якби у нас були 50 млрд, то мали б схожі ситуації, ... потрібно враховувати який розмір економік, кількість населення, соціальні видатки і т.п., тобто, там де їм потрібно буде спалити 100 млрд. ЗВР, для нас грубий орієнтир до 10 млрд., ... і, так, у них немає МВФ, а в нагрузку є санкції, а у нас є західні партнери, які можуть не дати, щоб спали штани,
... а стосовно - "тут" і "там", я написав про валюти і топік називається "Валютный рынок в контексте ДС", а не просто, що робиться у світі і як страшно жити, ... я абсолютний профан у фундаментальному аналізі, але в даному випадку на відміну від деяких форумчан із ірраціональними ідеями про привязаність грн. до рубля, розглядую просто ризики від наших сусідів, т.я. вони за рахунок глибшої девальвації отримають конкурентні переваги, наприклад, білоруська молочка може міцніше прописатися на прилавках наших магазинів, або расєяни отримають ще вигіднішу ситуацію на аналогіних нашим позиціях експорту ...

ПС якщо десь з точки зору ФА написав дурниці, прошу Ореста та іншик кваліфікованих фундаменталістів мене поправити
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 15 бер, 2020 14:03, всього редагувалось 6 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:16

у правительства сейчас будет непростой выбор и варианта всего 2

1. Полностью остановить экономику - закрыть ВСЕ магазины (кроме продуктовых и аптек), все организации (кроме критически важных); остановить общественный транспорт ( в том числе и метро). ВСЕХ людей по домам на карантин на 3 недели.

2. Больше особо ничего не закрывать, оставить как сейчас; НО чрез 3-4 недели мы реально увидим как люди мрут на улицах ; и больницы которые не справятся и с 10частью критически больных.

и в первом и во втором случае удар по экономике будет сильнее 2014 года; и курс будет даже не на 3м плане
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Electron написав:А какой вчера прием максимальный в Киеве был?
Я так понимаю это в первой половине дня было несколько часов?
26.60 видел до обеда

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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  2XL написав:Отправлено с моего Lenovo TB-8704F через Tapatalk

Мне твой леново ,как то даже пох..
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:35

  ihorsic написав:А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.


вы потом попадёте как герой на первые страницы форума. :P
а приват всем обрежит кредитки :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:38

если действительно сеня попал в больницу из за вируса, то рухнет СТЕНА с курсом 27.
все захотят снять средства со счетов, что бы скупится и проведать сеню :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 бер, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P


кое-где уже
киев, ашан на петровке - цены на овощи (перец, помидоры, огурцы, баклажаны, цукини и многое другое), сухофрукты, семечки и прочее подобное приросли 15-40% против недели назад
некоторые выборочные вещи повышенной популярности (антибак. салфетки) +37%

реже оборачивающийся импорт стоит в старых ценах

сильпо, атб - цены пока не шевельнулись

окна на оболони 26.60-27.10
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