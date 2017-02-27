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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 218
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
64
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:45

  YFACaY64 написав:
  Игорь Алексеевич написав:главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P


кое-где уже
киев, ашан на петровке - цены на овощи (перец, помидоры, огурцы, баклажаны, цукини и многое другое), сухофрукты, семечки и прочее подобное приросли 15-40% против недели назад
некоторые выборочные вещи повышенной популярности (антибак. салфетки) +37%

реже оборачивающийся импорт стоит в старых ценах

сильпо, атб - цены пока не шевельнулись

окна на оболони 26.60-27.10

За овощи и зелень можно не париться.
Посмейтесь в лицо лАшану, разворачивайтесь и идите на рынок, там ничего не подорожало, а с каждой неделей весны еще и будет дешеветь. Благо, теплиц сейчас частники себе настроили немеряно, да и Турция нас в беде не оставит :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:46

по ценам, Новус сегодня
(еще месяц назад эта пачка стоила гривен 100)
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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:51

  Xenon написав:по ценам, Новус сегодня
(еще месяц назад эта пачка стоила гривен 100)

40 гривень, я брал
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:52

  Xenon написав:по ценам, Новус сегодня
(еще месяц назад эта пачка стоила гривен 100)
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А что, марли в аптеках уже нет?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, заживем теперь!
Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло!
Сразу теперь профицит бюджета и процветание!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:55

  Xenon написав:по ценам, Новус сегодня
(еще месяц назад эта пачка стоила гривен 100)
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может они уже точно знают курс валют на понедельник??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:59

  freeze написав:orest

Сейчас ситуация с коронавирусом оказывает решающее влияние на валютные рынки и экономику всего мира, все остальные показатели и темы имеют на сегодня глубоко вторичное влияние. Кто угадает как будет развиваться ситуация дальше будет с козырями, все графики, плечи и прочие теоретические вещи сейчас также малозначимы, даже тема коррупции с контрабандой и их влияние на валютный рынок, сейчас мало актуальны. Всё, имхо :D

Корона тільки тригер.
Криза, стагнація економік, на 2..3 роки.
Деякі сектори будуть загинатися, інші розвиватися.
Як і держави.
Китай вже не буде так стрімко рости, як раніше.
Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:00

  ihorsic написав:А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
сдал 26.9 в обменку, адреналина не хватает, кеды приготовлены
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

rasmus написав:Эх, заживем теперь!
Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло!
Сразу теперь профицит бюджета и процветание!


Сложно сказать будет ли профицит бюджета в новых условиях. Курс на сегодня в этом вопросе уже вторичен, главное собираемость платежей на фоне обьяснимого возможного падения импорта, а затем и экспорта, да и оборотов розничной торговли. Сейчас хвостом догоняет и китайский карантин, товарищ уже месяц не может получить внятный ответ когда будет заказанный контейнер с китайской фабрики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:04

  Xenon написав:у правительства сейчас будет непростой выбор и варианта всего 2

1. Полностью остановить экономику - закрыть ВСЕ магазины (кроме продуктовых и аптек), все организации (кроме критически важных); остановить общественный транспорт ( в том числе и метро). ВСЕХ людей по домам на карантин на 3 недели.

2. Больше особо ничего не закрывать, оставить как сейчас; НО чрез 3-4 недели мы реально увидим как люди мрут на улицах ; и больницы которые не справятся и с 10частью критически больных.

и в первом и во втором случае удар по экономике будет сильнее 2014 года; и курс будет даже не на 3м плане

Завдання карантину - розмазати пік захворювань. Щоб не було як в Італії ріст по експоненті та параліч системи охорони здоров'я. А так потихеньку всі перехворіють, як і раніше було з грипом і його різновидами, як кажуть "краще 100 раз по разу, чим за раз 100 раз"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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