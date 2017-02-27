Игорь Алексеевич написав:главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.
кое-где уже киев, ашан на петровке - цены на овощи (перец, помидоры, огурцы, баклажаны, цукини и многое другое), сухофрукты, семечки и прочее подобное приросли 15-40% против недели назад некоторые выборочные вещи повышенной популярности (антибак. салфетки) +37%
реже оборачивающийся импорт стоит в старых ценах
сильпо, атб - цены пока не шевельнулись
окна на оболони 26.60-27.10
За овощи и зелень можно не париться. Посмейтесь в лицо лАшану, разворачивайтесь и идите на рынок, там ничего не подорожало, а с каждой неделей весны еще и будет дешеветь. Благо, теплиц сейчас частники себе настроили немеряно, да и Турция нас в беде не оставит
Сейчас ситуация с коронавирусом оказывает решающее влияние на валютные рынки и экономику всего мира, все остальные показатели и темы имеют на сегодня глубоко вторичное влияние. Кто угадает как будет развиваться ситуация дальше будет с козырями, все графики, плечи и прочие теоретические вещи сейчас также малозначимы, даже тема коррупции с контрабандой и их влияние на валютный рынок, сейчас мало актуальны. Всё, имхо
Корона тільки тригер. Криза, стагнація економік, на 2..3 роки. Деякі сектори будуть загинатися, інші розвиватися. Як і держави. Китай вже не буде так стрімко рости, як раніше. Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rasmus написав:Эх, заживем теперь! Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло! Сразу теперь профицит бюджета и процветание!
Сложно сказать будет ли профицит бюджета в новых условиях. Курс на сегодня в этом вопросе уже вторичен, главное собираемость платежей на фоне обьяснимого возможного падения импорта, а затем и экспорта, да и оборотов розничной торговли. Сейчас хвостом догоняет и китайский карантин, товарищ уже месяц не может получить внятный ответ когда будет заказанный контейнер с китайской фабрики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Xenon написав:у правительства сейчас будет непростой выбор и варианта всего 2
1. Полностью остановить экономику - закрыть ВСЕ магазины (кроме продуктовых и аптек), все организации (кроме критически важных); остановить общественный транспорт ( в том числе и метро). ВСЕХ людей по домам на карантин на 3 недели.
2. Больше особо ничего не закрывать, оставить как сейчас; НО чрез 3-4 недели мы реально увидим как люди мрут на улицах ; и больницы которые не справятся и с 10частью критически больных.
и в первом и во втором случае удар по экономике будет сильнее 2014 года; и курс будет даже не на 3м плане
Завдання карантину - розмазати пік захворювань. Щоб не було як в Італії ріст по експоненті та параліч системи охорони здоров'я. А так потихеньку всі перехворіють, як і раніше було з грипом і його різновидами, як кажуть "краще 100 раз по разу, чим за раз 100 раз"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/