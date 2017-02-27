Xenon написав:

у правительства сейчас будет непростой выбор и варианта всего 21. Полностью остановить экономику - закрыть ВСЕ магазины (кроме продуктовых и аптек), все организации (кроме критически важных); остановить общественный транспорт ( в том числе и метро). ВСЕХ людей по домам на карантин на 3 недели.2. Больше особо ничего не закрывать, оставить как сейчас; НО чрез 3-4 недели мы реально увидим как люди мрут на улицах ; и больницы которые не справятся и с 10частью критически больных.и в первом и во втором случае удар по экономике будет сильнее 2014 года; и курс будет даже не на 3м плане