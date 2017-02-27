RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 218
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
20
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
64
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:08

  orest написав:Шановний, я працюю в компанії з річним оборотом в кілька сот млн грн з імпортом і експортом. І ми працюємо ПОВНІСТЮ ОФІЦІЙНО, чим і горджуся, але Львів мале село, люди різним займаються, кордон поруч.
Знаю багато...
Про зменшення контрабанди говорив з огляду на закриття пунктів пропуску і обмеження переміщення. Це буде мати певний вплив на готівковий курс.
Ні про які податки, а тим більше феодалізм чи популіста-маріонетау я не писав. Хочете дискутувати - тоді предметно, уважно читайте, що коментуєте. Якщо мета розвести політичний срач - вертайтесь в мордокнигу. І в сад...

Ffeeze, ну досить тут з тим вірусом, ну є ж окрема тема. Ну що хотіти від інших, якщо до Вас не доходить.

Ну и что, что вы работаете в какой то там компании с экспортом - импортом и оборотом, и по белому? Вы точно не знаете, что такое "контрабанда".
Только умники могут Саакашвили, реального президента Грузии с 2004 по 2013 год и РЕАЛЬНОГО реформатора своей страны, называть популистом - марионеткой.
Не хочу ни с кем дискутировать и разводить какие - то срачи.
Вы точно не уровень Саакашвили.
rollo
 
Повідомлень: 371
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:12

  flyman написав:Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.


смеяться после слова лопата :mrgreen: или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!
pirat-d
 
Повідомлень: 202
З нами з: 06.07.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Позняки,Киев 26.8-27.00
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
lubarec
 
Повідомлень: 344
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24

  pirat-d написав:
  flyman написав:Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.


смеяться после слова лопата :mrgreen: или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!

Пока он научится,Украине капец придет,курс валюты уже вопрос десятый.Спасти нас от его дури и предательства,вольного или невольного,может разве что четкое решение суда по МН17,если раша будет официально признана виновной,ее военные,ее ракетный комплекс,то бишь ответственность военного руководства государства,а следовательно,самого государства,-то ни о каких консультативных позорищах переговоров с лугандонскими обезьянами речи не будет зелёные клоуны руками развелут и скажут кремлю,мол мы хотели мира,но злой голландский суд так решил.Санкции нельзя снимать,а именно эту услугу и хочет грёбаный клоун оказать Мордору.Ох,надеюсь,в юстиции Нидерландов нет сивох и Ермаков,мать их!
goldfinger
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24

  Proofy написав:
  ihorsic написав:А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
сдал 26.9 в обменку, адреналина не хватает, кеды приготовлены

цель вообще какая ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 575
З нами з: 21.07.10
Подякував: 90 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4367436843694370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: goldfinger, orest, SILVER_UA і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1713, 1714, 1715
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17144 2153311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 15:15
Аlександр
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.