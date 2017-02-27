orest написав:Шановний, я працюю в компанії з річним оборотом в кілька сот млн грн з імпортом і експортом. І ми працюємо ПОВНІСТЮ ОФІЦІЙНО, чим і горджуся, але Львів мале село, люди різним займаються, кордон поруч. Знаю багато... Про зменшення контрабанди говорив з огляду на закриття пунктів пропуску і обмеження переміщення. Це буде мати певний вплив на готівковий курс. Ні про які податки, а тим більше феодалізм чи популіста-маріонетау я не писав. Хочете дискутувати - тоді предметно, уважно читайте, що коментуєте. Якщо мета розвести політичний срач - вертайтесь в мордокнигу. І в сад...
Ffeeze, ну досить тут з тим вірусом, ну є ж окрема тема. Ну що хотіти від інших, якщо до Вас не доходить.
Ну и что, что вы работаете в какой то там компании с экспортом - импортом и оборотом, и по белому? Вы точно не знаете, что такое "контрабанда". Только умники могут Саакашвили, реального президента Грузии с 2004 по 2013 год и РЕАЛЬНОГО реформатора своей страны, называть популистом - марионеткой. Не хочу ни с кем дискутировать и разводить какие - то срачи. Вы точно не уровень Саакашвили.
flyman написав:Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
смеяться после слова лопата или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!
Пока он научится,Украине капец придет,курс валюты уже вопрос десятый.Спасти нас от его дури и предательства,вольного или невольного,может разве что четкое решение суда по МН17,если раша будет официально признана виновной,ее военные,ее ракетный комплекс,то бишь ответственность военного руководства государства,а следовательно,самого государства,-то ни о каких консультативных позорищах переговоров с лугандонскими обезьянами речи не будет зелёные клоуны руками развелут и скажут кремлю,мол мы хотели мира,но злой голландский суд так решил.Санкции нельзя снимать,а именно эту услугу и хочет грёбаный клоун оказать Мордору.Ох,надеюсь,в юстиции Нидерландов нет сивох и Ермаков,мать их!