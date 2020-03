Додано: Нед 15 бер, 2020 15:39

freeze написав: rasmus написав: Эх, заживем теперь!

Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло!

Сразу теперь профицит бюджета и процветание!



Сложно сказать будет ли профицит бюджета в новых условиях. Курс на сегодня в этом вопросе уже вторичен, главное собираемость платежей на фоне обьяснимого возможного падения импорта, а затем и экспорта, да и оборотов розничной торговли. Сейчас хвостом догоняет и китайский карантин, товарищ уже месяц не может получить внятный ответ когда будет заказанный контейнер с китайской фабрики.



В эйфории я забыл поставить на конце того краткого опуса вот это:



В эйфории я забыл поставить на конце того краткого опуса вот это:

