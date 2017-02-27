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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:12
flyman написав:
Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
смеяться после слова лопата
или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:20
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24
pirat-d написав: flyman написав:
Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
смеяться после слова лопата
или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!
Пока он научится,Украине капец придет,курс валюты уже вопрос десятый.Спасти нас от его дури и предательства,вольного или невольного,может разве что четкое решение суда по МН17,если раша будет официально признана виновной,ее военные,ее ракетный комплекс,то бишь ответственность военного руководства государства,а следовательно,самого государства,-то ни о каких консультативных позорищах переговоров с лугандонскими обезьянами речи не будет зелёные клоуны руками разведут и скажут кремлю,мол мы хотели мира,но злой голландский суд так решил.Санкции нельзя снимать,а именно эту услугу и хочет грёбаный клоун оказать Мордору,эта власть действует в интересах Бени и кремля.Ох,надеюсь,в юстиции Нидерландов нет сивох и ермаков,мать их!
Востаннє редагувалось goldfinger
в Нед 15 бер, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:24
Proofy написав: ihorsic написав:
А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
сдал 26.9 в обменку, адреналина не хватает, кеды приготовлены
цель вообще какая ?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:31
freeze написав:
rasmus написав:Эх, заживем теперь!
Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло!
Сразу теперь профицит бюджета и процветание!
Сложно сказать будет ли профицит бюджета в новых условиях. Курс на сегодня в этом вопросе уже вторичен, главное собираемость платежей на фоне обьяснимого возможного падения импорта, а затем и экспорта, да и оборотов розничной торговли. Сейчас хвостом догоняет и китайский карантин, товарищ уже месяц не может получить внятный ответ когда будет заказанный контейнер с китайской фабрики.
Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:37
flyman написав:
як кажуть "краще 100 раз по разу, чим за раз 100 раз"
Кажуть не так, кажуть "краще 40 раз по разу, ніж без разу 40 раз", або "лучше больше, чем меньше хуже", та обидва варіанти не ілюструють вашу думку
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:39
freeze написав:
rasmus написав:Эх, заживем теперь!
Хоть уже плакать не будут некоторые, что крепкая гривня - это зло!
Сразу теперь профицит бюджета и процветание!
Сложно сказать будет ли профицит бюджета в новых условиях. Курс на сегодня в этом вопросе уже вторичен, главное собираемость платежей на фоне обьяснимого возможного падения импорта, а затем и экспорта, да и оборотов розничной торговли. Сейчас хвостом догоняет и китайский карантин, товарищ уже месяц не может получить внятный ответ когда будет заказанный контейнер с китайской фабрики.
В эйфории я забыл поставить на конце того краткого опуса вот это:
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:52
orest написав:
Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити.
Если у новых лиц Уманского с Шмигалём есть какие-то мысли насчет дефолта, то похоже скоро в апреле-мае будет самый удачный момент, тема пандемии всё спишет, мировой финансовой системе явно будет не до мелких долгов Украины, и тем более Украина явно не будет в этом объявлении одна, а за компанию ответственность размазывается.
Такие мысли.
Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе.
Тут вспоминается старый анекдот. С концовкой, Абрам постучи соседу, скажи, что не отдашь ему 100 рублей, пусть он теперь не спит и думает, а ты ложись спать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:58
goldfinger написав: pirat-d написав: flyman написав:
Може Україні що перепаде, якщо покращить інвест клімат і проведе реформи.
смеяться после слова лопата
или вы из этих 73% уникалов с цирковым мышлением диджилизаторов , "хуже не будет", "он научится"...?!
Санкции нельзя снимать,а именно эту услугу и хочет грёбаный клоун оказать Мордору,эта власть действует в интересах Бени и кремля.Ох,надеюсь,в юстиции Нидерландов нет сивох и ермаков,мать их!
У них Меркель есть, которая к окончанию процесса уйдет, а кто придет и как ЕС будет существовать никто не знает ...
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:02
freeze написав:
Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ?
Так и будет.
В штаб-квартире МВФ есть один заболевший. Все работают из дому. Все миссии и командировки отменены.
Как технологически будут давать?
Беседы по скайпу с правительством достаточно.
А раньше бесконечные миссии ездили, мозги вам выносили.
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