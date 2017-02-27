Додано: Нед 15 бер, 2020 15:52

orest написав: Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити. Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити.

Если у новых лиц Уманского с Шмигалём есть какие-то мысли насчет дефолта, то похоже скоро в апреле-мае будет самый удачный момент, тема пандемии всё спишет, мировой финансовой системе явно будет не до мелких долгов Украины, и тем более Украина явно не будет в этом объявлении одна, а за компанию ответственность размазывается.Такие мысли.Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе.Тут вспоминается старый анекдот. С концовкой, Абрам постучи соседу, скажи, что не отдашь ему 100 рублей, пусть он теперь не спит и думает, а ты ложись спать.