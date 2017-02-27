Додано: Нед 15 бер, 2020 16:02

Amat написав: Alex2006 написав: Игорь Алексеевич написав: ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.

сегодня уже всё ОК.

главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.сегодня уже всё ОК.главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли.

ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27) Красота, развязка уже близко) ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27) Красота, развязка уже близко)

Я вот сейчас не совсем понял. (о 29 и т.д.)

Поясните, плиз.

Вы хотите сказать, что «стрижка оленей» на 27 означает отскок (хотя нет, слово не правильное) возврат курса к 25 ?

Ваш прогноз, будьте любезны.

Заранее благодарен Я вот сейчас не совсем понял. (о 29 и т.д.)Поясните, плиз.Вы хотите сказать, что «стрижка оленей» на 27 означает отскок (хотя нет, слово не правильное) возврат курса к 25 ?Ваш прогноз, будьте любезны.Заранее благодарен

Поясняю про 29. Зачем люди покупают бакс?1) Для текущих нужд, чтобы сразу расплатиться им2) для последующей перепродажи оленям дороже3) для "защиты сбережений", ведь "в баксе спокойнее!"Первая категория имеет небольшой объем в общем обороте, вторая - загонялы (их задача максимально обработать оленей, чтобы те были готовы брать бакс по любому курсу, ведь "через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+" и т.д.). А вот про 29 - это для третьей категории (олени, на которых загонялы и зарабатывают). Имеем 2 основных сценария защиты сбережений от обесценивания:- грн депо под 10% годовых- покупка баксаИмеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7.Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленейТак можно прикидывать, поумнели они или еще не очень