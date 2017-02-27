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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4369437043714372>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:02

  Amat написав:
  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё пару дней назад было не комфортно привыкнуть к курсу 27.
сегодня уже всё ОК. :P :P
главное, что ценники в магазинах и на заправках не поменяли. :P

ОК не ОК, но, в принципе, верю, что нашлись олени, которые считают, что за год курс вырастет выше, чем 27*1.1 = 29.7, и их "инвестиции" будут выгодными)) Так что, новый пик стрижки этого загона можно смело обновить до 27) Красота, развязка уже близко)

Я вот сейчас не совсем понял. (о 29 и т.д.)
Поясните, плиз.
Вы хотите сказать, что «стрижка оленей» на 27 означает отскок (хотя нет, слово не правильное) возврат курса к 25 ?
Ваш прогноз, будьте любезны.
Заранее благодарен

Поясняю про 29. Зачем люди покупают бакс?
1) Для текущих нужд, чтобы сразу расплатиться им
2) для последующей перепродажи оленям дороже
3) для "защиты сбережений", ведь "в баксе спокойнее!"
Первая категория имеет небольшой объем в общем обороте, вторая - загонялы (их задача максимально обработать оленей, чтобы те были готовы брать бакс по любому курсу, ведь "через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+" и т.д.). А вот про 29 - это для третьей категории (олени, на которых загонялы и зарабатывают). Имеем 2 основных сценария защиты сбережений от обесценивания:
- грн депо под 10% годовых
- покупка бакса
Имеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7.
Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленей :) Так можно прикидывать, поумнели они или еще не очень :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:09

Имеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7.
Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленей :) Так можно прикидывать, поумнели они или еще не очень :)
Да сколько бы алени не выдыхались, погоду на рынке делают уж точно не они.Вот дефолтнут-и побегут алени стройными стадами на последние по 45 покупать.Святое дело.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:12

басни из совка про оленей со 100 баксами которые делают погоду на финанс.рынке. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:20

  SILVER_UA написав:
  Proofy написав:
  ihorsic написав:А может рискнуть и взять в привате на кредитные зелёных? 27.96 получается.
сдал 26.9 в обменку, адреналина не хватает, кеды приготовлены

цель вообще какая ?

Цель у нас у всех одна. ЗАРАБОТАТЬ!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:25

  ihorsic написав:Цель у нас у всех одна. ЗАРАБОТАТЬ!


Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
:( :( :(
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:29

  goldfinger написав:Имеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7.
Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленей :) Так можно прикидывать, поумнели они или еще не очень :)
Да сколько бы алени не выдыхались, погоду на рынке делают уж точно не они.Вот дефолтнут-и побегут алени стройными стадами на последние по 45 покупать.Святое дело.

Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:34

Минфин перевел сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса

https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/14/nov ... ronavirusa
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:39

  Libo написав:
  ihorsic написав:Цель у нас у всех одна. ЗАРАБОТАТЬ!


Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
:( :( :(


Что это за поведение разведчика ?
Кому хана ?
Почему ?
Начитаетесь некомпетентного мнения ЮРИЯ 61 про болезни , после этого напьетесь самогонки по 60 %!
А вот потом , печень и психика не справляется .
Кто вам всем сказал , что от вируса умирают все ?
Даже если доллар 123, что жизнь закончилась ?
Вспомните , что есть садовые участки , пахать научитесь НА СЕБЕ.
Вспомните дом на берегу реки , гарем , козлов в огороде ,бричку , карасей .
Есть же для чего жить !!!
Бросьте дурацкое хныкание.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Что это за поведение разведчика ?
Кому хана ?
Почему ?

Болел за Зенит))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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https://panorama.pub/33497-donald-tramp ... -ssha.html
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