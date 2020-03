Додано: Нед 15 бер, 2020 17:07

freeze написав: orest написав: Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити. Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити.



Если у новых лиц Уманского с Шмигалём есть какие-то мысли насчет дефолта, то похоже скоро в апреле-мае будет самый удачный момент, тема пандемии всё спишет, мировой финансовой системе явно будет не до мелких долгов Украины, и тем более Украина явно не будет в этом объявлении одна, а за компанию ответственность размазывается.

Такие мысли.

Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе.

Я теж подумав, що зараз Трамп качне трильйони баксів "на підтримку американського бізнесу/піпла", а 5 ярдів для неньки, то набагато менше 1% від тих антивірусних та антикризвих ку.

Чи він погодиться що за ти 5 ярдів ненька піде до Рашки?

Чи постфактум знову буде Майдан шатати.

