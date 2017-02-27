Igneus написав: TylerTruman_ написав: декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...

... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ... декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ...... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...

Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.

Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).



TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%.

Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.

Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.? , я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань.Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення)., навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вженабагато більшу, ніж -7,5%.Однакбез МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ.Оскільки ми, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?

то ви не розібралися де шия у пГіПа, після лютневого відскоку від 25, рівень 24 розглядувався, як підтримка, а також для формування симетричного правого плеча, а то що воно вийшло не повністю симетричним лівому, то не суть,***можете процитувати обгрунтування прогнозу аналітика, який зазначає більшу ціль? я, наприклад, з точки зору ТА не можу просто стверджувати, що 27 на МБ - це наше все, т.я. ГіП - це розворотна фігура, поки актуально із якого рівня підемо у відкат? це може бути 26,5, а рівень 27 взятий уже на наступному пускові ракети, ... якщо з ведмежої точки зору, то про вище 28+ в цьому році поки не бачу сенсу говорити, далі будемо подивитися, курчат по осені рахують,... про ЗВР, можливо, згідно вашої логіки 500-25=475 млрд,тобто їхня цифра робить великі очі, але в моєму розумінні різниця не така, якщо грубо прикинути, то якби у нас були 50 млрд, то мали б схожі ситуації, ... потрібно враховувати який розмір економік, кількість населення, соціальні видатки і т.п., тобто, там де їм потрібно буде спалити 100 млрд. ЗВР, для нас грубий орієнтир до 10 млрд., ... і, так, у них немає МВФ, а в нагрузку є санкції, а у нас є західні партнери, які можуть не дати, щоб спали штани,... а стосовно - "тут" і "там", я написав про валюти і топік називається "Валютный рынок в контексте ДС", а не просто, що робиться у світі і як страшно жити, ... я абсолютний профан у фундаментальному аналізі, але в даному випадку на відміну від деяких форумчан із ірраціональними ідеями про привязаність грн. до рубля, розглядую просто ризики від наших сусідів, т.я. вони за рахунок глибшої девальвації отримають конкурентні переваги, наприклад, білоруська молочка може міцніше прописатися на прилавках наших магазинів, або расєяни отримають ще вигіднішу ситуацію на аналогіних нашим позиціях експорту ...ПС якщо десь з точки зору ФА написав дурниці, прошу Ореста та іншик кваліфікованих фундаменталістів мене поправити