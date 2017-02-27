уже гарант и др. чиновники из власти говорят про мирову кризу. нбу говорит - мы готовы к кризису. плюсуем ещё и вирус и что мы видим....???? смотрим в книгу - видим ф.... про какой курс в 25 здесь пишут???? ладно 19г. там хоть мирового кризиса не было, а сегодня во всём мире --- полная жесть
хотя бы ниже 29 в этом году не опустится, ниже 30 - значит дефолт 100 пудов будет
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 бер, 2020 17:11, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
orest написав:Про який профіцит мова? Скільки в бюджеті план запозичень? 300+ млрд? А ОВДП і решта позик на паузі. Треба перезавантажити.
Если у новых лиц Уманского с Шмигалём есть какие-то мысли насчет дефолта, то похоже скоро в апреле-мае будет самый удачный момент, тема пандемии всё спишет, мировой финансовой системе явно будет не до мелких долгов Украины, и тем более Украина явно не будет в этом объявлении одна, а за компанию ответственность размазывается. Такие мысли. Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе. Тут вспоминается старый анекдот. С концовкой, Абрам постучи соседу, скажи, что не отдашь ему 100 рублей, пусть он теперь не спит и думает, а ты ложись спать.
Я теж подумав, що зараз Трамп качне трильйони баксів "на підтримку американського бізнесу/піпла", а 5 ярдів для неньки, то набагато менше 1% від тих антивірусних та антикризвих ку. Чи він погодиться що за ти 5 ярдів ненька піде до Рашки? Чи постфактум знову буде Майдан шатати. Вже ж було, коли ЄС залупилася із Асоціацією.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 бер, 2020 17:09, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ihorsic написав:Цель у нас у всех одна. ЗАРАБОТАТЬ!
Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать. Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
Что это за поведение разведчика ? Кому хана ? Почему ? Начитаетесь некомпетентного мнения ЮРИЯ 61 про болезни , после этого напьетесь самогонки по 60 %! А вот потом , печень и психика не справляется . Кто вам всем сказал , что от вируса умирают все ? Даже если доллар 123, что жизнь закончилась ? Вспомните , что есть садовые участки , пахать научитесь НА СЕБЕ. Вспомните дом на берегу реки , гарем , козлов в огороде ,бричку , карасей . Есть же для чего жить !!! Бросьте дурацкое хныкание.
Валютчики большие грешники. Ведь они продали свою душу сатанинским бумажкам. Прислушайся, по ком звонит колокол в вирусологических лабораториях Уханя? Он звонит по валютчику.
TylerTruman_ написав:декількамісячне було у нас формування фігури, а ціль паттернів міряється від точки пробою оного, шия пГіПа була в р-ні 25,1 ... і в даному випадку річ про бід на МБ, а якими оферами на той момент будуть тарити оленів на розтягнутому спредові комерційні банки та будки - це вже інше питання ... ... в бензоколонки із її рубліком, як бачите, все значно "веселіше", думаю, також весело повинно ще бути білорусам ...
Orest, я не робив Вам зауважень щодо контрабанди і, взагалі, ніколи навіть з інших питань. Я не фахівець ТА, але звернув увагу, що деякі його фахівці малюють лінію шиї на 24. При цьому декілька місяців у нас було саме близько 24 на МБ, а 25 лише в окремих випадках (пробої без закріплення).
TylerTruman, навіть якщо лінія шиї 25,1, то ціль на МБ навіть в цьому році у нас вже зазначають набагато більшу, ніж -7,5%. Однак ТАМ резерви більше 500 млрд. без МВФ, а ТУТ 26 млрд. з МВФ. Оскільки ми живемо ТУТ, то яка для НАС різниця в цілях ТАМ, якщо ТУТ протягом 2020 року треба сплатити лише боргів ще на 11,6 млрд.дол.?
то ви не розібралися де шия у пГіПа, після лютневого відскоку від 25, рівень 24 розглядувався, як підтримка, а також для формування симетричного правого плеча, а то що воно вийшло не повністю симетричним лівому, то не суть, *** можете процитувати обгрунтування прогнозу аналітика, який зазначає більшу ціль? я, наприклад, з точки зору ТА не можу просто стверджувати, що 27 на МБ - це наше все, т.я. ГіП - це розворотна фігура, поки актуально із якого рівня підемо у відкат? це може бути 26,5, а рівень 27 взятий уже на наступному пускові ракети, ... якщо з ведмежої точки зору, то про вище 28+ в цьому році поки не бачу сенсу говорити, далі будемо подивитися, курчат по осені рахують, ... про ЗВР, можливо, згідно вашої логіки 500-25=475 млрд, тобто їхня цифра робить великі очі, але в моєму розумінні різниця не така, якщо грубо прикинути, то якби у нас були 50 млрд, то мали б схожі ситуації, ... потрібно враховувати який розмір економік, кількість населення, соціальні видатки і т.п., тобто, там де їм потрібно буде спалити 100 млрд. ЗВР, для нас грубий орієнтир до 10 млрд., ... і, так, у них немає МВФ, а в нагрузку є санкції, а у нас є західні партнери, які можуть не дати, щоб спали штани, ... а стосовно - "тут" і "там", я написав про валюти і топік називається "Валютный рынок в контексте ДС", а не просто, що робиться у світі і як страшно жити, ... я абсолютний профан у фундаментальному аналізі, але в даному випадку на відміну від деяких форумчан із ірраціональними ідеями про привязаність грн. до рубля, розглядую просто ризики від наших сусідів, т.я. вони за рахунок глибшої девальвації отримають конкурентні переваги, наприклад, білоруська молочка може міцніше прописатися на прилавках наших магазинів, або расєяни отримають ще вигіднішу ситуацію на аналогіних нашим позиціях експорту ...
ПС якщо десь з точки зору ФА написав дурниці, прошу Ореста та іншик кваліфікованих фундаменталістів мене поправити
В 2020 році ми могли мати позитивну ситуацію з торговим балансом у зв'язку з значним скороченням імпорту енергоносіїв і продовженням падіння цін на газ і вугілля через значні залишки всюди і стабільно теплі зими. Крім того, минулого року були значні покупки приватних і комерційних авто (закрили значну частину відкладеного попиту). Третя стаття - закупки обладнання у відновлювану енергетику, в якій обіцяли навести порядок. Разом ефект не менше 4 млрд уо. Експорт мав і ще має всі шанси вирости. Вирости мала і кількість туристів до нас. Це все мало позитивно вплинути на курс грн при збереженні запланованих позик. В теперішній ситуації на перший план виходить питання позик, адже в бюджеті на 2020 закладено 342,5 млрд грн запозичень. Зовнішніх 111,4 млрд і ВНУТРІШНІХ 231,1 млрд грн. При цьому, виплати по зовнішньому боргу цього року 169 млрд і на це є ЗВР, але внутрішніх 231,5 млрд, а це біда. Старі "нерезиденти" закінчилися, нерезиденти певно з місяць-півтора на паузі. А нові "нерезиденти" ще не готові вкладатися в позики, бо добре знають, що гарантій жодних. Тому, якщо влада і уряд не відновлять розміщення ОВДП - курсу грн буде боляче. Гроші МВФ на старих умовах також як мертвому компрес. Треба щоб їх можна було витрачати на щось... Всі решта фундаментальні чинники поки в тумані, все залежить від вірусу тут і ситуації в світі. Головне не перетворитися в брудну країну... Ну і війна політика. Адже ці кунілінгуси куйлу можуть слугам боком вилізти...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.