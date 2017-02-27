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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4372437343744375>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:38

  холява написав:Что это за поведение разведчика ? Кому хана ? Почему ? Начитаетесь некомпетентного мнения ЮРИЯ 61 про болезни , после этого напьетесь самогонки по 60 %! А вот потом , печень и психика не справляется . Кто вам всем сказал , что от вируса умирают все ? Даже если доллар 123, что жизнь закончилась ? Вспомните , что есть садовые участки , пахать научитесь НА СЕБЕ. Вспомните дом на берегу реки , гарем , козлов в огороде ,бричку , карасей . Есть же для чего жить !!! Бросьте дурацкое хныкание.

молодчага. я сегодня съездил в лес в деревню, посадил дерево, раскидали навоз,выпил водки. жена отвезла домой... да потратил на бенз, еду и навоз прилично.но удовольствия.... кайф. радуйтесь жизни!

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://rubryka.com/2020/03/15/verhovna-rada-karantyn/
ВР на карантин до 14.04
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:https://rubryka.com/2020/03/15/verhovna-rada-karantyn/
ВР на карантин до 14.04


Уже не до продажи земли. Это и так понятно.
В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:03

  freeze написав:
varlo написав:https://rubryka.com/2020/03/15/verhovna-rada-karantyn/
ВР на карантин до 14.04


Уже не до продажи земли. Это и так понятно.
В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.

Тема землі заграла новими фарбами.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:04

  холява написав:
  Alex2006 написав:
Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)



Слушаясь ваших советов ,люди сбросили доллар по 24,5 и положили на депо .

Вот , смотрю в окно 26.70 прием , 27.30 продажа .
Когда и где доллар остановится, никто не знает .
Зачем вы пишите эти советы ?
Да еще с таким помпезным видом знатока .

Хе,в этом деле не надо слушать ничьих советов.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:04

  холява написав:
  Alex2006 написав:
Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)



Слушаясь ваших советов ,люди сбросили доллар по 24,5 и положили на депо .

Вот , смотрю в окно 26.70 прием , 27.30 продажа .
Когда и где доллар остановится, никто не знает .
Зачем вы пишите эти советы ?
Да еще с таким помпезным видом знатока .



Алекс2006- еще один баран-провокатор...
другой уже 6 лет обещает жир...
треть страны не дождались пока подвезут жир...
уехали в поисках жира кто куда :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:06

  freeze написав:
  UA написав:https://panorama.pub/33497-donald-tramp-obnulil-gosdolg-ssha.html


Вы хоть смайлики ставьте.
А то тут у людей нервный тик и заикание начнётся. :roll:
Сам на всяк случай погуглил, хотя вроде шутка-юмор и понял.


у нас президент юморист покруче Трампа...может ему обнулить
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:09

  Alex2006 написав:
  goldfinger написав:Имеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7.
Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленей :) Так можно прикидывать, поумнели они или еще не очень :)
Да сколько бы алени не выдыхались, погоду на рынке делают уж точно не они.Вот дефолтнут-и побегут алени стройными стадами на последние по 45 покупать.Святое дело.

Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)


Про Аргентину очень долго рассказывать. Большая тема . Мне платил аргентинец через китайский банк .

Можно открыть компании в Китае , Сейшельских островах и там получать деньги или платить .

Все включено 2к$ в год, можель там открыть акционерое общество , ОАО МММ или долярчика :) Есть документ, что это гарантирует все лично премьер министр сейшельских островов.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 15 бер, 2020 18:14, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:
varlo написав:https://rubryka.com/2020/03/15/verhovna-rada-karantyn/
ВР на карантин до 14.04


Уже не до продажи земли. Это и так понятно.
В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.
Та нє. Приймуть і відпустять на карантин.

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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:15

Подскажите через интерактив брокер можно вложить в sp-500. Там считается что обслуживание лучшее и гарантии высокие с 1992 года .


https://www.interactivebrokers.co.uk
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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