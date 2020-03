Додано: Нед 15 бер, 2020 18:03

freeze написав: varlo написав: https://rubryka.com/2020/03/15/verhovna-rada-karantyn/

ВР на карантин до 14.04 ВР на карантин до 14.04



Уже не до продажи земли. Это и так понятно.

В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях. Уже не до продажи земли. Это и так понятно.В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.

Тема землі заграла новими фарбами.

Видно хворий кролик в Борисі налякав слуг до жуті Тема землі заграла новими фарбами.Видно хворий кролик в Борисі налякав слуг до жуті

