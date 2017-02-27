холява написав:Что это за поведение разведчика ? Кому хана ? Почему ? Начитаетесь некомпетентного мнения ЮРИЯ 61 про болезни , после этого напьетесь самогонки по 60 %! А вот потом , печень и психика не справляется . Кто вам всем сказал , что от вируса умирают все ? Даже если доллар 123, что жизнь закончилась ? Вспомните , что есть садовые участки , пахать научитесь НА СЕБЕ. Вспомните дом на берегу реки , гарем , козлов в огороде ,бричку , карасей . Есть же для чего жить !!! Бросьте дурацкое хныкание.
молодчага. я сегодня съездил в лес в деревню, посадил дерево, раскидали навоз,выпил водки. жена отвезла домой... да потратил на бенз, еду и навоз прилично.но удовольствия.... кайф. радуйтесь жизни!
Уже не до продажи земли. Это и так понятно. В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Уже не до продажи земли. Это и так понятно. В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.
Тема землі заграла новими фарбами. Видно хворий кролик в Борисі налякав слуг до жуті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Alex2006 написав: Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Слушаясь ваших советов ,люди сбросили доллар по 24,5 и положили на депо .
Вот , смотрю в окно 26.70 прием , 27.30 продажа . Когда и где доллар остановится, никто не знает . Зачем вы пишите эти советы ? Да еще с таким помпезным видом знатока .
Alex2006 написав: Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Слушаясь ваших советов ,люди сбросили доллар по 24,5 и положили на депо .
Вот , смотрю в окно 26.70 прием , 27.30 продажа . Когда и где доллар остановится, никто не знает . Зачем вы пишите эти советы ? Да еще с таким помпезным видом знатока .
Алекс2006- еще один баран-провокатор... другой уже 6 лет обещает жир... треть страны не дождались пока подвезут жир... уехали в поисках жира кто куда
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
goldfinger написав:Имеем 27 000 грн, первый вариант - кладем их на депо, через год имеем 29 700 грн. Чтобы второй вариант (покупка $1000) был выгоднее первого, курс через год должен быть выше 29.7. Про 27 - это была просто констатация пика текущего загона. Олени-то рано или поздно выдохнуться, загончик закончится, а для статистики интересен курс, по которому стригли главных оленей Так можно прикидывать, поумнели они или еще не очень Да сколько бы алени не выдыхались, погоду на рынке делают уж точно не они.Вот дефолтнут-и побегут алени стройными стадами на последние по 45 покупать.Святое дело.
Олени - это не только население, но и бизнес, ведь владелец бизнеса - такой же человек, как и обычный пересичный. Ну, дефолта-то не будет, но если вдруг по какой-то причине случится гипердевал, то бакс стоит скупать только если вы планируете эмигрировать из страны. Внутри страны при той ситуации засветить баксы и вообще богатый образ жизни - ни к чему хорошему не приведет, почитайте про Аргентину после дефолта. У вас баксы просто отберут или вы не сможете ими воспользоваться, чтобы не привлекать внимания. Эту ситуацию я уже частично описывал ранее: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD)
Про Аргентину очень долго рассказывать. Большая тема . Мне платил аргентинец через китайский банк .
Можно открыть компании в Китае , Сейшельских островах и там получать деньги или платить .
Все включено 2к$ в год, можель там открыть акционерое общество , ОАО МММ или долярчика Есть документ, что это гарантирует все лично премьер министр сейшельских островов.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 15 бер, 2020 18:14, всього редагувалось 2 разів.
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Уже не до продажи земли. Это и так понятно. В интересное время живем. Еще месяц назад тысячи людей ломали копья на теме продажи земли, а сейчас тема начисто выпала из информпростора. Все задумались о вечных ценностях.