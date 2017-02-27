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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:15
Denik написав:
Железная руда немного подросла:https://www.metaltorg.ru/n/9AE0B6
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса
Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)
В 2009-м тоже отделалась... рекордом падения ВВП:https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2008
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:25
я ж писал, сложится в 3 раза, это ещё цветочки...
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