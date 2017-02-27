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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4372437343744375

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:15

  Denik написав:Железная руда немного подросла:
https://www.metaltorg.ru/n/9AE0B6
Железная руда в Китае начинает рост на фоне уменьшения случаев коронавируса

Когда пройдет паника, будет сильнее заметно, что Украина, скорее всего, отделается легким испугом, кроме сектора услуг (особенно развлечений и розничных продаж всякой фигни)


В 2009-м тоже отделалась... рекордом падения ВВП:
Зображення
https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=2008
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:25

  Игорь Алексеевич написав:Ціни на український соняшник знижуються через спалах коронавірусу

https://agravery.com/uk/posts/show/cini ... ronavirusu

я ж писал, сложится в 3 раза, это ещё цветочки...
edvardd
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