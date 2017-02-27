kluychkooleg написав:ПОВы слегка умерили свои хотелки и просели. Кто на 5, а кто и на все 25 копеек по продаже. Топливо кончилось или в понедельник подвезут? Смотрю, отчаянные уже льются. А я вот вполотную занялся обеспечением он-лайн обмена. Чтобы не бегать по обменкам и банкам при пандемии. Неясной остается скорость зачисления денег на счет при онлайн переброски денег на карту. С ТАС я уже обжегся. Перевод в Укрсиб - 0,2% берет Сиб и 3 банковских дня. В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится. У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом? Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?
Что такое онлайн-обмен, разве в Украине можно валюту перемещать между картсчетами ? Вроде только гривну. А курсы на продажу валюты с карт в банках куда хуже наличного рынка сейчас.
kluychkooleg написав:В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится. У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом? Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?
Не рассматривал бы это как надежный резервный вариант. Подведут 100%! Особенно в нужный момент.
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kluychkooleg написав:ПОВы слегка умерили свои хотелки и просели. Кто на 5, а кто и на все 25 копеек по продаже. Топливо кончилось или в понедельник подвезут? Смотрю, отчаянные уже льются. А я вот вполотную занялся обеспечением он-лайн обмена. Чтобы не бегать по обменкам и банкам при пандемии. Неясной остается скорость зачисления денег на счет при онлайн переброски денег на карту. С ТАС я уже обжегся. Перевод в Укрсиб - 0,2% берет Сиб и 3 банковских дня. В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится. У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом? Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?
Не знаю, кто чем пользуется, но я считаю лучшими на сегодня условия валютообмена в ПрокредитБанке. Где еще можно было купить доллар в минувший вторник до 9.00 по 25.12? Или покупать валюту по курсу межбанка + 0.2%, что особенно ценно сейчас, когда между наличкой и межбанком образовался разрыв в 50 - 80 копеек? Цена вопроса - 250 грн. в месяц (плата за обслуживание счетов в UAH и USD). Насчет скорости появления денег на счету: пользуйтесь СЭПом - все летает (но только в операционное время)...
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 15 бер, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів.