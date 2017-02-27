kluychkooleg написав:

ПОВы слегка умерили свои хотелки и просели.Кто на 5, а кто и на все 25 копеек по продаже.Топливо кончилось или в понедельник подвезут?Смотрю, отчаянные уже льются.А я вот вполотную занялся обеспечением он-лайн обмена.Чтобы не бегать по обменкам и банкам при пандемии.Неясной остается скорость зачисления денег на счет при онлайн переброски денег на карту.С ТАС я уже обжегся.Перевод в Укрсиб - 0,2% берет Сиб и 3 банковских дня.В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится.У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом?Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?