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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43744375437643774378 ... 4380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:45

  kluychkooleg написав:ПОВы слегка умерили свои хотелки и просели.
Кто на 5, а кто и на все 25 копеек по продаже.
Топливо кончилось или в понедельник подвезут?
Смотрю, отчаянные уже льются.
А я вот вполотную занялся обеспечением он-лайн обмена.
Чтобы не бегать по обменкам и банкам при пандемии.
Неясной остается скорость зачисления денег на счет при онлайн переброски денег на карту.
С ТАС я уже обжегся.
Перевод в Укрсиб - 0,2% берет Сиб и 3 банковских дня.
В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится.
У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом?
Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?


Что такое онлайн-обмен, разве в Украине можно валюту перемещать между картсчетами ? Вроде только гривну. А курсы на продажу валюты с карт в банках куда хуже наличного рынка сейчас.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится.
У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом?
Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?


Не рассматривал бы это как надежный резервный вариант.
Подведут 100%!
Особенно в нужный момент.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:47

vladimir07
У газ самый адекватный про запас. С доллара нету коммисии. Снятие гривны 0.5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fler написав:
  Libo написав:Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
:( :( :(

И ты уже паникуешь? :roll: Неожиданно...


Libo имеет медицинское образование, быстро прокачал ситуацию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:51

  proftpd66 написав:Подскажите через интерактив брокер можно вложить в sp-500. Там считается что обслуживание лучшее и гарантии высокие с 1992 года .


https://www.interactivebrokers.co.uk



UP
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:52

  proftpd66 написав:vladimir07
У газ самый адекватный про запас. С доллара нету коммисии. Снятие гривны 0.5%


И? Онлайн обменом в газе заниматься?
там такие курсы дурные, что нет смысла вообще ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:53

  kluychkooleg написав:ПОВы слегка умерили свои хотелки и просели.
Кто на 5, а кто и на все 25 копеек по продаже.
Топливо кончилось или в понедельник подвезут?
Смотрю, отчаянные уже льются.
А я вот вполотную занялся обеспечением он-лайн обмена.
Чтобы не бегать по обменкам и банкам при пандемии.
Неясной остается скорость зачисления денег на счет при онлайн переброски денег на карту.
С ТАС я уже обжегся.
Перевод в Укрсиб - 0,2% берет Сиб и 3 банковских дня.
В других банках уверяют, что мгновенно, но как-то мало верится.
У кого есть опыт с Аллой, Приватом, Ощадом, Укргазом?
Как быстро деньги появляются на счету при переводе с карты другого банка?


Не знаю, кто чем пользуется, но я считаю лучшими на сегодня условия валютообмена в ПрокредитБанке. Где еще можно было купить доллар в минувший вторник до 9.00 по 25.12?
Или покупать валюту по курсу межбанка + 0.2%, что особенно ценно сейчас, когда между наличкой и межбанком образовался разрыв в 50 - 80 копеек?
Цена вопроса - 250 грн. в месяц (плата за обслуживание счетов в UAH и USD).
Насчет скорости появления денег на счету: пользуйтесь СЭПом - все летает (но только в операционное время)...
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 15 бер, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:54

  rasmus написав:
  proftpd66 написав:vladimir07
У газ самый адекватный про запас. С доллара нету коммисии. Снятие гривны 0.5%


И? Онлайн обменом в газе заниматься?
там такие курсы дурные, что нет смысла вообще ...


во всех банках такие курсы. Иногда в газе самые выгодные, иногда хуже. Алки поставила 27, а в газике иногда 26.5, на улице 27.40. Сейчас все поменялось уже.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:59

Надо вкладывать в SP-500! Но DAX еле-еле поднялся .
По не появилась реклама пирамиды от Долярчика.

Зображення

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панове, який прогноз щодо курсу долар/єна, долар/франк? Яка з цих трьох валют буде найвигіднішою у випадку повторення біржового краху подібного до Великої депресії?
Востаннє редагувалось kmm3 в Нед 15 бер, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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