Несколько тезисов насчет текущей ситуации – мое субъективное мнение. 1. НБУ ПОЛНОСТЬЮ контролирует все происходящее на Межбанке, как и раньше. 2. Как здесь неоднократно писали, НБУ – главный барыга и спекулянт на нашем валютном рынке. 3. "Нафтогаз" и его 2.9 ярда. Не забываем вот об этом: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... fte-razbor Подчеркну, что компенсацию за поставки газа населению по "льготной цене" "Нафтогазу" еще не выплатили, и вероятность того, что выплатят до конца марта – очень невелика (слишком велика цена вопроса). 4. Тут многие возмущаются, что НБУ залил более чем ярд на прошлой неделе. Но что ему было делать, если на фоне негативных новостей и паники действительно возник ажиотажный спрос на валюту – причем не только со стороны нерезов и импортеров, но и со стороны крупных гос- и частных компаний, которым в ближайшие несколько недель нужно будет делать крупные выплаты по валютным кредитам (тут я доверяю информации от НБУ). Думаю, что этот ярд+ он в скором времени откупит, причем с профитом (см. пункты 2 и 3). 5. При этом на счетах "до востребования" физлиц более 100 млрд. грн. Если девальвация продолжится такими же темпами, несложно догадаться, куда пойдет большая часть этих 100+ ярдов. НБУ вряд ли заинтересован в этом. 6. И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Такие факторы, как коронавирус и падение фондовых рынков и нефти, спровоцировали ажиотажный спрос на доллар, но НБУ его либо уже удовлетворил, либо удовлетворит в ближайшее время (а предсказываемого некоторыми массового бегства нерезов из ОВГЗ пока не наблюдается). Каким будет влияние этих двух факторов на Межбанке после этого? Как по мне, близким к нулю (подчеркну – на Межбанке, на наличке ситуация может быть несколько иной). Сколь-нибудь существенное реальное влияние на наш валютный рынок они начнут оказывать лишь спустя несколько месяцев, а пока что – исключительно психологическое.
Насправді кризу 2008 року гривня пережила тільки 50% падінням, при цьому доларизація економіки була вищою, на мою думку. Якщо теперішня обстановка у світі не створена Кремлем, а звичайна випадковість, то є всі шанси не перевищити 30 грн/долар, що буде, беззаперечно, цілком задовільним результатом
Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью. Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок. Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик). Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку. Ажиотажа покупок нет.
Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии
proftpd66 написав:Надо вкладывать в SP-500! Но DAX еле-еле поднялся . По не появилась реклама пирамиды от Долярчика.
SP-500 идёт на 1800, успехов...
На мою думку, це буде добрий варіант, якщо на 1800. Європа закривається щонайменше на місяць і не тільки садки і школи, а й чимало виробництв. Америці, думаю, теж доведеться закритися щонайменше на місяць. В середині літа можна буде починати вкладати. Але то тільки мої здогади, з мене такий собі інвестор