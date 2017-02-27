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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 437543764377437843794380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Несколько тезисов насчет текущей ситуации – мое субъективное мнение.
1. НБУ ПОЛНОСТЬЮ контролирует все происходящее на Межбанке, как и раньше.
2. Как здесь неоднократно писали, НБУ – главный барыга и спекулянт на нашем валютном рынке.
3. "Нафтогаз" и его 2.9 ярда.
Не забываем вот об этом:
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... fte-razbor
Подчеркну, что компенсацию за поставки газа населению по "льготной цене" "Нафтогазу" еще не выплатили, и вероятность того, что выплатят до конца марта – очень невелика (слишком велика цена вопроса).
4. Тут многие возмущаются, что НБУ залил более чем ярд на прошлой неделе. Но что ему было делать, если на фоне негативных новостей и паники действительно возник ажиотажный спрос на валюту – причем не только со стороны нерезов и импортеров, но и со стороны крупных гос- и частных компаний, которым в ближайшие несколько недель нужно будет делать крупные выплаты по валютным кредитам (тут я доверяю информации от НБУ). Думаю, что этот ярд+ он в скором времени откупит, причем с профитом (см. пункты 2 и 3).
5. При этом на счетах "до востребования" физлиц более 100 млрд. грн. Если девальвация продолжится такими же темпами, несложно догадаться, куда пойдет большая часть этих 100+ ярдов. НБУ вряд ли заинтересован в этом.
6. И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Такие факторы, как коронавирус и падение фондовых рынков и нефти, спровоцировали ажиотажный спрос на доллар, но НБУ его либо уже удовлетворил, либо удовлетворит в ближайшее время (а предсказываемого некоторыми массового бегства нерезов из ОВГЗ пока не наблюдается). Каким будет влияние этих двух факторов на Межбанке после этого? Как по мне, близким к нулю (подчеркну – на Межбанке, на наличке ситуация может быть несколько иной). Сколь-нибудь существенное реальное влияние на наш валютный рынок они начнут оказывать лишь спустя несколько месяцев, а пока что – исключительно психологическое.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава МОЗ выступил со срочным обращением к гражданам Украины.

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... illi-emcja
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:06

  Alex2006 написав:Касательно моих "советов", у меня они всегда одни и те же:
1. Бакс покупаем лишь по необходимости, для "сбережений" на долгосрок выгоднее отправлять свободную гривну на депо


Розумнику, якщо твої поради корисні, поясни, чому весь світ "для сбережений на долгосрок" не купує гривню та не відправляє її на депо?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:08

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Насправді кризу 2008 року гривня пережила тільки 50% падінням, при цьому доларизація економіки була вищою, на мою думку. Якщо теперішня обстановка у світі не створена Кремлем, а звичайна випадковість, то є всі шанси не перевищити 30 грн/долар, що буде, беззаперечно, цілком задовільним результатом
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:13

сейчас я как матрасник эксперт, зайду в SP-500, и заработаю 50%-300%, Вы будите в гривне сидеть на девальвации :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 15 бер, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:15

Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью.
Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок.
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку.
Ажиотажа покупок нет.

Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:17

  freeze написав:Глава МОЗ выступил со срочным обращением к гражданам Украины.

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... illi-emcja

Я думал что предел идиотизма уже достигнут.
Оказывается нет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:19

  proftpd66 написав:Надо вкладывать в SP-500! Но DAX еле-еле поднялся .
По не появилась реклама пирамиды от Долярчика.

SP-500 идёт на 1800, успехов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:26

  edvardd написав:
  proftpd66 написав:Надо вкладывать в SP-500! Но DAX еле-еле поднялся .
По не появилась реклама пирамиды от Долярчика.

SP-500 идёт на 1800, успехов...


На мою думку, це буде добрий варіант, якщо на 1800. Європа закривається щонайменше на місяць і не тільки садки і школи, а й чимало виробництв. Америці, думаю, теж доведеться закритися щонайменше на місяць. В середині літа можна буде починати вкладати.
Але то тільки мої здогади, з мене такий собі інвестор :)
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