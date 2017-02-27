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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43764377437843794380>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 220
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
31
27.51-28.0
11%
24
выше 28
30%
65
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:27

  fler написав:
  Libo написав:
  ihorsic написав:Цель у нас у всех одна. ЗАРАБОТАТЬ!


Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
:( :( :(

И ты уже паникуешь? :roll: Неожиданно...

Новый оператор учётки , а конспект с легендой прапора в сортире извёл :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:28

  fler написав:
  Libo написав:
Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
:(

И ты уже паникуешь? :roll: Неожиданно...


Разве призыв каяться и молиться это паника?
Отнюдь.
Это призыв к очищению. Ведь спекулируют, пьют, курят, матерятся …. :(
Это момент истины.
Пришла пора задуматься, по ком звонят уханьские колокола? :roll:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:32

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Глава МОЗ выступил со срочным обращением к гражданам Украины.

https://moz.gov.ua/article/reform-plan/ ... illi-emcja

Я думал что предел идиотизма уже достигнут.
Оказывается нет.


а банки к какой категории относят???
надо закрыть, т.к. нал грн. будут на 14 дней везти на карантин.
тогда можно под шумок включить станок и населению повесить лапшу, что не хватает нала, т.к. старый лежит на карантине :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:36

Ну что, пристёгиваемся! Завтра закрываются все ТРЦ, рестораны и тд
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:37

  Xenon написав:Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).


А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Я вот нет.
Теперь я на него просто плюю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:38

  Xenon написав:Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью.
Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок.
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку.
Ажиотажа покупок нет.

Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии

Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.
Население Украины упадёт раза в 2
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:39

  Игорь Алексеевич написав:
а банки к какой категории относят???
надо закрыть, т.к. нал грн. будут на 14 дней везти на карантин.
тогда можно под шумок включить станок и населению повесить лапшу, что не хватает нала, т.к. старый лежит на карантине :shock:


Робот в поддержке Привата рассказывает, что отделения работать будут только в будние дни, так как в выходные - профилактика против короны.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:41

  proftpd66 написав:vladimir07
У газ самый адекватный про запас. С доллара нету коммисии. Снятие гривны 0.5%


Для валюты убрали комиссию, сейчас только узнал, а до этого было 0.75% .
Но речь о том, что валюту не получится гонять между картсчетами, а сдавать банку в онлайн за гривну - курс оторван от наличного рынка.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?

Лайфхак: подносишь кулёк ко рту, выдыхаешь на него влажный воздух и тогда он легко открывается.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:42

  Витаха написав:
  kluychkooleg написав:А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?

Лайфхак: подносишь кулёк ко рту, выдыхаешь на него влажный воздух и тогда он легко открывается.

Есть видео с инструкцией?
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