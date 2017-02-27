|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:28
fler написав: Libo написав:
Скоро всем хана, а им перед смертью надо заработать.
Не думайте о грешном. Кайтесь и молитесь.
И ты уже паникуешь?
Неожиданно...
Разве призыв каяться и молиться это паника?
Отнюдь.
Это призыв к очищению. Ведь спекулируют, пьют, курят, матерятся ….
Это момент истины.
Пришла пора задуматься, по ком звонят уханьские колокола?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7819
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 3886 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:32
vovan_prm написав:
Я думал что предел идиотизма уже достигнут.
Оказывается нет.
а банки к какой категории относят???
надо закрыть, т.к. нал грн. будут на 14 дней везти на карантин.
тогда можно под шумок включить станок и населению повесить лапшу, что не хватает нала, т.к. старый лежит на карантине
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4754
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:36
Ну что, пристёгиваемся! Завтра закрываются все ТРЦ, рестораны и тд
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:37
Xenon написав:
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Я вот нет.
Теперь я на него просто плюю.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:38
Xenon написав:
Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью.
Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок.
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку.
Ажиотажа покупок нет.
Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии
Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.
Население Украины упадёт раза в 2
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:39
Игорь Алексеевич написав:
а банки к какой категории относят???
надо закрыть, т.к. нал грн. будут на 14 дней везти на карантин.
тогда можно под шумок включить станок и населению повесить лапшу, что не хватает нала, т.к. старый лежит на карантине
Робот в поддержке Привата рассказывает, что отделения работать будут только в будние дни, так как в выходные - профилактика против короны.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:41
proftpd66 написав:vladimir07
У газ самый адекватный про запас. С доллара нету коммисии. Снятие гривны 0.5%
Для валюты убрали комиссию, сейчас только узнал, а до этого было 0.75% .
Но речь о том, что валюту не получится гонять между картсчетами, а сдавать банку в онлайн за гривну - курс оторван от наличного рынка.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:42
kluychkooleg написав:
А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Лайфхак: подносишь кулёк ко рту, выдыхаешь на него влажный воздух и тогда он легко открывается.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:42
Витаха написав: kluychkooleg написав:
А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Лайфхак: подносишь кулёк ко рту, выдыхаешь на него влажный воздух и тогда он легко открывается.
Есть видео с инструкцией?
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969
, asti
, Corpocrator
, Igneus
, LordEmerald
, protefiks1959
, PS4
, stm
, vovan_prm
, холява
, Витаха
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17145
|2153739
|
|
|6830
|1525447
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1518
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|