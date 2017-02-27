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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:45
PS4 написав: Xenon написав:
Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью.
Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок.
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку.
Ажиотажа покупок нет.
Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии
Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.
Население Украины упадёт раза в 2
Не нагнетай.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:45
PS4 написав:
Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.Население Украины упадёт раза в 2
Как это понимать ?
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vladimir07
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:46
zzzzzz написав:
Вчера я получил лося .
А сегодня еще и звание Оленя, т.к. курс пошел вниз )))))
Т.е. вы в пятницу продали, а потом сегодня утром или вчера купили.. Откуда второй "друг"?
Востаннє редагувалось Patrick
в Нед 15 бер, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:46
vladimir07 написав:
PS4 написав:
Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.Население Украины упадёт раза в 2
Как это понимать ?
Наконец то будет перепись?!
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antey1969
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:46
Что не нагнетать???
Начни думать на перед
У нас будет опа!!!!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:48
PS4
Только полуторачасовое
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49
PS4 написав: Xenon написав:
Сегодня был в крупном Сильпо и в Эпицентре, - народ живет обычной жизнью.
Всего 2 человека в масках видел. Весь персонал магазинов без масок.
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
Ктото чихал,ктото кашлял, всем все побоку.
Ажиотажа покупок нет.
Но с таким карантином, рост заразы у нас будет похлеще Италии
Согласен. У нас через неделю две начнётся писец.
Население Украины упадёт раза в 2
Приготовьте костюм, парадную рубаху и любимый галстук. И чистое покрывало чтоб на видном месте было.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49
Общался со своими друзьями
Они топы в крупных компаниях с иностранным капиталом....они свои семьи на днях вывозят с Киева
Они дураки?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:51
sergey_sryvkin написав: Alex2006 написав:
Касательно моих "советов", у меня они всегда одни и те же:
1. Бакс покупаем лишь по необходимости, для "сбережений" на долгосрок выгоднее отправлять свободную гривну на депо
Розумнику, якщо твої поради корисні, поясни, чому весь світ "для сбережений на долгосрок" не купує гривню та не відправляє її на депо?..
Ну нерезиденты не так давно покупали гривневые ОВГЗ и тоже неплохо заработали
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:51
PS4 написав:
Общался со своими друзьями
Они топы в крупных компаниях с иностранным капиталом....они свои семьи на днях вывозят с Киева
Они дураки?
На днях из Испании вернулся Порошенко. Он менее топовый или его компании беднее?)))
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 15 бер, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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