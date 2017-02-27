vovan_prm написав:Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.
а мог бы пожить. жаль.
зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.
нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля. но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес. заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел... у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.
Вызывает сомнение декларируемый процент смертности от заболевания. По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших. Иначе бы такие картинки из Китая нафиг бы никому не впало делать.
Посмотрите фильм, кстати. 2011 год Заражение (Contagion). Очень напоминает нынешнюю ситуацию. Как знали, гады, что так и будет.
ОлегВМ написав:И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Позвольте не согласиться (мысль не моя) Когда нерезиденты заводили сотни миллионов под покупку ОВГЗ, такой объём не мог выкупить свободный рынок . но по 25, ни по 20, ни даже по 15 грн. У покупателей не было столько грн. Потому, чтобы курс не рухнул сразу вдвое, на "свободном" рынке всё выкупает НБУ. Такая же ситуация при выходе из ОВГЗ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s