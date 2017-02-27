RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43834384438543864387 ... 4389>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 221
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
65
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:30

  Ethereum написав:
  kmm3 написав:Панове, який прогноз щодо курсу долар/єна, долар/франк? Яка з цих трьох валют буде найвигіднішою у випадку повторення біржового краху подібного до Великої депресії?


Франк завжди буде стабільним. Однозначно.


Стабільності мало, хочеться заробити :) Така можливість буває раз на 10 років. До речі, а етерум на якій позначці, думаєте, зупиниться?
kmm3
 
Повідомлень: 653
З нами з: 20.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:31

  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.

а мог бы пожить. жаль.

зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.

нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля.
но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес.
заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел...
у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.

Вызывает сомнение декларируемый процент смертности от заболевания. По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших. Иначе бы такие картинки из Китая нафиг бы никому не впало делать.

Посмотрите фильм, кстати. 2011 год Заражение (Contagion). Очень напоминает нынешнюю ситуацию. Как знали, гады, что так и будет.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2489 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ОлегВМ написав:И хотел бы напомнить, что курс на Межбанке определяется спросом и предложением ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.

Позвольте не согласиться (мысль не моя)
Когда нерезиденты заводили сотни миллионов под покупку ОВГЗ, такой объём не мог выкупить свободный рынок . но по 25, ни по 20, ни даже по 15 грн. У покупателей не было столько грн. Потому, чтобы курс не рухнул сразу вдвое, на "свободном" рынке всё выкупает НБУ. Такая же ситуация при выходе из ОВГЗ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10395
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших


45 человек из сотни заболевших? Буратино, у Вас все в Порядке?
Простите, если шо.... :oops: :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 21.01.17
Подякував: 993 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:43

  дарий написав:
  buratinyo написав:По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших


45 человек из сотни заболевших? Буратино, у Вас все в Порядке?
Простите, если шо.... :oops: :lol:

Тихо, это он посчитал вместе с вероятными жертвами голодных бунтов и украденных рептилоидами тоже включил до кучи
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9258
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:46

  antey1969 написав:
  дарий написав:
  buratinyo написав:По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших


45 человек из сотни заболевших? Буратино, у Вас все в Порядке?
Простите, если шо.... :oops: :lol:

Тихо, это он посчитал вместе с вероятными жертвами голодных бунтов и украденных рептилоидами тоже включил до кучи

Возможно будет интересно
https://www.liga.net/health/articles/ko ... shey-stati
EvgCapp
 
Повідомлень: 120
З нами з: 21.05.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:48

  kluychkooleg написав:
  Xenon написав:Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).


А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Я вот нет.
Теперь я на него просто плюю.


Плюй смачно и густо.
Чтоб попало и на рядом стоящего покупателя.
Тем самым ты приведешь его в тонус на две недели и активизируешь его иммунную систему.
Да и помнить он тебя будет всю свою жизнь.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7824
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:50

  edvardd написав:а ещё мужики становятся бесплодными...


Главное, чтобы стоял. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7824
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51

  Libo написав:
  Yuri_T написав: дачи не помогут. поздно пить боржоми.


Не верю, что его не берет водка.
Водяра глушит все! :shock:

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3943
З нами з: 03.12.14
Подякував: 503 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

EvgCapp написав:Возможно будет интересно
https://www.liga.net/health/articles/ko ... shey-stati

Є ж сусідня тема, де вже 3 дні вздовж і впоперек цю статтю обговорили.
stryzhko
 
Повідомлень: 897
З нами з: 04.10.16
Подякував: 221 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43834384438543864387 ... 4389>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, headshaker, rollo, Starikan, vetka, Xenon, Yoka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1713, 1714, 1715
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17145 2153865
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 19:23
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.