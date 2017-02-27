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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:55
дарий написав: buratinyo написав:
По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших
45 человек из сотни заболевших? Буратино, у Вас все в Порядке?
Простите, если шо....
В Италии сегодня погибло 368 человек. А выздоравливающих уже меньше, очень даже похоже. Нашу статистику, даже представить себе сложно, я лично пытался посчитать сколько в моем городе есть аппаратов ИВЛ, нашёл, что точно есть два. Так себе количество. А сколько их в столице?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 20:56
дарий написав: buratinyo написав:
По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших
45 человек из сотни заболевших? Буратино, у Вас все в Порядке?
Простите, если шо....
Ок в Украине официально сколько заболевших? Трое? И один уже умер. Понимаю, что это еще не статистика, но цифры уже отличаются от китайских официальных. Плюс Италия давала другую статистику сначала, отличную от официальной китайской.
Не знаю на что Вы надеетесь, но беречься все же нужно. Водкой вирус не убивается.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Нед 15 бер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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buratinyo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 20:58
Yuri_T написав: vovan_prm написав:
Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.
а мог бы пожить. жаль.
зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.
нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля.
но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес.
заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел...
у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.
На ютубе есть видео украинца из Италии,сейчас сидит в самоизоляции,так он рассказывает как и какими препаратами уезжавшие домой в начале эпидемии наши граждани перед вылетом сбивали температуру и убирали покраснение глаз, чтобы потом спокойно пройти контроль при вьезде в Украину, сколько таких было и чем реально они болели никто не знает...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Нед 15 бер, 2020 20:58
PS4 написав:
Готовимся к жесткому карантину и изоляции.
МВД завтра подаст в ВР изменения в админ и криминальный кодекс с штрафами ( там что то от 24т. начинается) вплоть до заключения за нарушения изоляции.
а кто будет принимать закон в вр, если они уже боятся идти под купол.
а ещё если вдруг потвердится, что сеня заразный, то тогда цепочка потянется практически за всеми кто работает в вр
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59
Гречку покупать или продавать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:00
Офтоп для "гипс снимают, клиент уезжает" ...
Професор медицини й інфекційних захворювань доктор Грег Поланд
пояснив CNN:"На останні кілька місяців 30 мільйонів американців були заражені вірусом. Близько 300-500 тисяч з них були в такому тяжкому стані, що їх поклали в лікарню. Близько 30 тисяч хворих померли. Це був вірус грипу. Ми настільки культурно нечутливі до «просто грипу», що не ставимося до нього серйозно попри страшні цифри. Для контрасту, коронавірус вбив близько 3300 людей за той же час.
Це означає, що попри статистичну різницю в рівні смертності, грип – більша проблема для пересічних людей".
Живіть тепер з цим і далі плюйте на кульки в магазині ...
Про туберкульоз в метро і маршрутках писати не буду, бо долар тоді точно "папіїсят"
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:02
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Работай в обе стороны )
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:03
Вкладчик1234
Пора уже, кстати, запилить он-лайн курс гречки в магазинах Украины )
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