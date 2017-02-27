Додано: Нед 15 бер, 2020 21:07

flyman написав: А що там Грузія, стала економічним "тигром"?

Цікаво, як там мурахи-піджачники, їм перекрили малий прикордонний рух, чи і далі сновигають туди-сюди? А що там Грузія, стала економічним "тигром"?Цікаво, як там мурахи-піджачники, їм перекрили малий прикордонний рух, чи і далі сновигають туди-сюди?

Саакашвили вместе с Бендукидзе и Мерабишвили провели реформы в Грузии уровня Ли Куан Ю в Сингапуре. В рейтинге стран по легкости ведения бизнеса Грузия сейчас на 7 месте. Проведена реальная реформа МВД, посажены сотни коррумпированных чиновников, судей. Их имущество справедливо и по закону было конфисковано в пользу Грузии.На растаможку авто там фиксированная ставка и теперь авто из Грузии везут даже в Украину.Налоги в Грузии минимальны и платят их всех. Кстати, кассовые аппараты есть даже в придорожных хинкальнях.Я неоднократно бывал в Грузии. В первый раз поехал в 2011 году специально посмотреть на реформы в Грузии. Был впечатлен.Грузия не стала экономичным тигром, а могла бы.Все просто. Настоящая грузинская мечта большинства грузин ничем не отличается от украинской: меньше работать и ждать подачек от государства.Поэтому на выборах в Грузии победила гречка в виде спутниковых антенн от Иванишвили.Украина вряд ли родит реформаторов уровня Саакашвили, Бендукидзе и Мирабишвили.Уровень украинских умников радоваться, что Грузия не стала тигром, что мурахам-пиджачникам перекрыли малое приграничное движение и называть Саакашвили марионеткой-авантюристом.Из-за украинских умников Украина это государство - фейк.