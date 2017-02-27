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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:03
Точно!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:05
freeze написав: Дед Мороз написав:
Во всем Китае умерло на данный момент 3500 человек.1.5 ярда население и аж 3500!
Этож тоталитарный Китай
Либеральная Италия с населением гораздо меньше полутора миллиардов стремительно догоняет по приведенным вами показателям Китай, и никто не сомневается, что обгонит его на следующей неделе.
В Италии (и вообще в благополучных странах) гораздо выше процент пожилых. Которые наиболее подвержены.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:05
Alex2006 написав: sergey_sryvkin написав: Alex2006 написав:
Касательно моих "советов", у меня они всегда одни и те же:
1. Бакс покупаем лишь по необходимости, для "сбережений" на долгосрок выгоднее отправлять свободную гривну на депо
Розумнику, якщо твої поради корисні, поясни, чому весь світ "для сбережений на долгосрок" не купує гривню та не відправляє її на депо?..
Ну нерезиденты не так давно покупали гривневые ОВГЗ и тоже неплохо заработали
ОВДП покупали під 15-20% та на рості гривні.
Під 10% на падінні їх ніхто не бере, та, найголовніше,
ОВДП це ЗОВСІМ не грндепо.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:06
somilitark написав: ЧИА написав:
Абсолютно не понимаю, зачем гасить пожар так и в это время
По-нормальному стоило бы подожлать недели 2-3 и продавать на других уровнях, постепенно сглаживая волну
Через 2-3 недели курс был бы 100,что потом гасить?
А так подтормаживают и абсолютно адекватно всё делают,прекрасно понимая, что волна роста почти выдохлась.
Шо там з тракторами в полях?! Вже вийшли і долар впав?! Чи ще прогріваються як писали ви?! Сьогодні трішки продав по курсу 26,85... Сьогодні був в ЦУМі, народу майже не було, але зустрів Чичваркіна, який приїхав на бізнес-семінар, на який квитки продавали по 5 тисяч доларів... Всі були викуплені! Але відмінили, тому пан Євген гуляв по місту! Виглядав як завжди супер екстравагантно! Сказав, що торгівля його над дорогим алкоголем сильно впала, китайці перестали купувати алкоголь по ціні 50-100 тисяч фунтів за бутилку! Криза!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:06
дарий написав:
Быстро купить, а потом продать на росте....
Эх, бизнесмены!!!
Правильно - дешево купить и дорого продать.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:06
freeze написав: Дед Мороз написав:
Во всем Китае умерло на данный момент 3500 человек.1.5 ярда население и аж 3500!
Этож тоталитарный Китай
Либеральная Италия с населением гораздо меньше полутора миллиардов стремительно догоняет по приведенным вами показателям Китай, и никто не сомневается, что обгонит его на следующей неделе.
Слишком долго живут, природа сопротивляется
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:07
flyman написав:
А що там Грузія, стала економічним "тигром"?
Цікаво, як там мурахи-піджачники, їм перекрили малий прикордонний рух, чи і далі сновигають туди-сюди?
Саакашвили вместе с Бендукидзе и Мерабишвили провели реформы в Грузии уровня Ли Куан Ю в Сингапуре. В рейтинге стран по легкости ведения бизнеса Грузия сейчас на 7 месте. Проведена реальная реформа МВД, посажены сотни коррумпированных чиновников, судей. Их имущество справедливо и по закону было конфисковано в пользу Грузии.
На растаможку авто там фиксированная ставка и теперь авто из Грузии везут даже в Украину.
Налоги в Грузии минимальны и платят их всех. Кстати, кассовые аппараты есть даже в придорожных хинкальнях.
Я неоднократно бывал в Грузии. В первый раз поехал в 2011 году специально посмотреть на реформы в Грузии. Был впечатлен.
Грузия не стала экономичным тигром, а могла бы.
Все просто. Настоящая грузинская мечта большинства грузин ничем не отличается от украинской: меньше работать и ждать подачек от государства.
Поэтому на выборах в Грузии победила гречка в виде спутниковых антенн от Иванишвили.
Украина вряд ли родит реформаторов уровня Саакашвили, Бендукидзе и Мирабишвили.
Уровень украинских умников радоваться, что Грузия не стала тигром, что мурахам-пиджачникам перекрыли малое приграничное движение и называть Саакашвили марионеткой-авантюристом.
Из-за украинских умников Украина это государство - фейк.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:08
kluychkooleg написав: Xenon написав:
Каждый третий человек отрывая кулек для набора овощей облизывал палец!!! (чтобы открыть пакетик).
А вы знаете друой способ открыть этот чертов кулек?
Я вот нет.
Теперь я на него просто плюю.
[/quote]
Не розумію, чим слина допоможе..
кульки відкриваються просто тертям пальців, на вигині, біля ручки.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:10
edvardd написав:
а ещё мужики становятся бесплодными...
А женщины фригидными
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