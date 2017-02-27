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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4386438743884389>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 221
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
24
выше 28
29%
65
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во Ролло покрутилло!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 бер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11

  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.

а мог бы пожить. жаль.

зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.

нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля.
но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес.
заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел...
у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.

Юра, вам следует успокоиться.
Вы слишком здравомыслящий человек, чтоб поддаваться массовому психозу.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13

  buratinyo написав:Вызывает сомнение декларируемый процент смертности от заболевания. По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших. Иначе бы такие картинки из Китая нафиг бы никому не впало делать.

Слабо поделить количество умерших на число заболевших?
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13

  freeze написав:
  Дед Мороз написав:Во всем Китае умерло на данный момент 3500 человек.1.5 ярда население и аж 3500!


Этож тоталитарный Китай :mrgreen:
Либеральная Италия с населением гораздо меньше полутора миллиардов стремительно догоняет по приведенным вами показателям Китай, и никто не сомневается, что обгонит его на следующей неделе.


Скоріше справа в тому, де як рахують. Маємо найгірші новини з ЄС, бо там демократія, свобода слова і якісна медицина. А в Китаї та Росії жертв коронавірусу списують на усладнення звичайного вірусу, а свідкам та журналістам затикають рота, тому з в цих країнах типу все так добре
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Простая арифметика здесь Неуместна!
Спасайся, кто может!
Ухожу на форум Короновируса...
Одни оптимисты тута.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 бер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14

  buratinyo написав:Ок в Украине официально сколько заболевших? Трое? И один уже умер. Понимаю, что это еще не статистика, но цифры уже отличаются от китайских официальных. Плюс Италия давала другую статистику сначала, отличную от официальной китайской.



В 20-е годы три четверти бурятов болели сифилисом при отсутствии элементарной медицины и шарились там все с 10 лет без разбору. Нация была на грани вымирания.
Немецких врачей пришлось туда привлекать.
И выправили статистику. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rollo написав:Грузия не стала экономичным тигром, а могла бы.
Все просто. Настоящая грузинская мечта большинства грузин ничем не отличается от украинской: меньше работать и ждать подачек от государства.
Звідси висновок
Не Лі Куан будує успішну Державу
Держава успішна коли простий середньостатистичний усвідомлює-що від нього самого залежить
а - його успішність
б - успішність його Держави

ПС
Невже феєрично надшвидка зміна Уряду ,до членів якого не було питань в плані різкого власного збагачення ,-і навіть фраза Зеленського
Нам мало не красти ,нам треба щоб ще й щось робилось...
Не змусить його симпатиків переосмислити своє бачення того , хто відповідальний за благополуччя їх Держави?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Стабільності мало, хочеться заробити :) Така можливість буває раз на 10 років.

ЧТОБЫ заработать, надо работать . не раз в 10 лет, а все 10 лет. а то, что хочется Вам, называется урвать, срубить, вымутить, сорвать куш
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И это все о валюте.
Куда катится мир...
ДС на вас нету
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:18

А тепер шах і мат, курдуплики!
США, країни ЄС закривають в'їзд іноземцям. Навіть Порошенко повернувся з іспанської віли, бо йому пояснили хто він в Іспанії.
На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу!
Востаннє редагувалось tobias в Нед 15 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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