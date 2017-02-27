|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:10
Во Ролло покрутилло!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 бер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1734
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 993 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11
Yuri_T написав: vovan_prm написав:
Министр здравоохранения уже попадает под такую статью.
а мог бы пожить. жаль.
зы. умирает женщина 70-ти лет в Житомире. с 5 по 8 марта с ней общается дочь. с дочерью общается мужик, работающий завхозом в киевском дет.саде. карантинят двух тёток, работающих в этом же саду.
нагнетать поздно. границы и внутреннее перемещение нужно было закрывать давно, сразу после всплеска в Италии конца февраля.
но яицы ни у кого из решающих нет, одни респекты кругом, и у каждого какой-то свой интерес.
заробитчане и остальные туристы будут везти сюда заразу, в каждый регион, сотнями литров своих выделений. они же граждане, имеют, типа, право. и всегда найдутся дятлы, в противовес здравому смыслу борьбы с пандемией им поддакивающие. дабы политических вистов собрать в будущем, мол, смотрите, я тогда за обездоленных радел...
у всех этих троещинских "топов" родители-пенсионеры, если вылезет через 10-12 дней болезнь - дачи не помогут. поздно пить боржоми.
Юра, вам следует успокоиться.
Вы слишком здравомыслящий человек, чтоб поддаваться массовому психозу.
Монобанк - конченый недобанк :!:
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13
buratinyo написав:
Вызывает сомнение декларируемый процент смертности от заболевания. По моему мнению, немного предвзятому естественно этот процент приближается к 25-45% от заболевших. Иначе бы такие картинки из Китая нафиг бы никому не впало делать.
Слабо поделить количество умерших на число заболевших?
-
MMM++
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 25.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13
freeze написав: Дед Мороз написав:
Во всем Китае умерло на данный момент 3500 человек.1.5 ярда население и аж 3500!
Этож тоталитарный Китай
Либеральная Италия с населением гораздо меньше полутора миллиардов стремительно догоняет по приведенным вами показателям Китай, и никто не сомневается, что обгонит его на следующей неделе.
Скоріше справа в тому, де як рахують. Маємо найгірші новини з ЄС, бо там демократія, свобода слова і якісна медицина. А в Китаї та Росії жертв коронавірусу списують на усладнення звичайного вірусу, а свідкам та журналістам затикають рота, тому з в цих країнах типу все так добре
-
Expert100500
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14
Простая арифметика здесь Неуместна!
Спасайся, кто может!
Ухожу на форум Короновируса...
Одни оптимисты тута....
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 бер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 1734
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 993 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14
buratinyo написав:
Ок в Украине официально сколько заболевших? Трое? И один уже умер. Понимаю, что это еще не статистика, но цифры уже отличаются от китайских официальных. Плюс Италия давала другую статистику сначала, отличную от официальной китайской.
В 20-е годы три четверти бурятов болели сифилисом при отсутствии элементарной медицины и шарились там все с 10 лет без разбору. Нация была на грани вымирания.
Немецких врачей пришлось туда привлекать.
И выправили статистику.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7824
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 3890 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:15
rollo написав:
Грузия не стала экономичным тигром, а могла бы.
Все просто. Настоящая грузинская мечта большинства грузин ничем не отличается от украинской: меньше работать и ждать подачек от государства.
Звідси висновок
Не Лі Куан будує успішну Державу
Держава успішна коли простий середньостатистичний усвідомлює-що від нього самого залежить
а - його успішність
б - успішність його Держави
ПС
Невже феєрично надшвидка зміна Уряду ,до членів якого не було питань в плані різкого власного збагачення ,-і навіть фраза Зеленського Нам мало не красти ,нам треба щоб ще й щось робилось...
Не змусить його симпатиків переосмислити своє бачення того , хто відповідальний за благополуччя їх Держави?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22325
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
kmm3 написав:
Стабільності мало, хочеться заробити
Така можливість буває раз на 10 років.
ЧТОБЫ заработать, надо работать . не раз в 10 лет, а все 10 лет. а то, что хочется Вам, называется урвать, срубить, вымутить, сорвать куш
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10395
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
И это все о валюте.
Куда катится мир...
ДС на вас нету
-
MMM++
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 25.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:18
А тепер шах і мат, курдуплики!
США, країни ЄС закривають в'їзд іноземцям. Навіть Порошенко повернувся з іспанської віли, бо йому пояснили хто він в Іспанії.
На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу!
Востаннє редагувалось tobias
в Нед 15 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
-
tobias
-
-
- Повідомлень: 5118
- З нами з: 21.01.08
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17145
|2153872
|
|
|6830
|1525457
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1520
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|