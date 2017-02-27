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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Во Ролло покрутилло!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 бер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11
Юра, вам следует успокоиться.
Вы слишком здравомыслящий человек, чтоб поддаваться массовому психозу.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13
Слабо поделить количество умерших на число заболевших?
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:13
Скоріше справа в тому, де як рахують. Маємо найгірші новини з ЄС, бо там демократія, свобода слова і якісна медицина. А в Китаї та Росії жертв коронавірусу списують на усладнення звичайного вірусу, а свідкам та журналістам затикають рота, тому з в цих країнах типу все так добре
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Простая арифметика здесь Неуместна!
Спасайся, кто может!
Ухожу на форум Короновируса...
Одни оптимисты тута....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 бер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:14
В 20-е годы три четверти бурятов болели сифилисом при отсутствии элементарной медицины и шарились там все с 10 лет без разбору. Нация была на грани вымирания.
Немецких врачей пришлось туда привлекать.
И выправили статистику.
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звідси висновок
Не Лі Куан будує успішну Державу
Держава успішна коли простий середньостатистичний усвідомлює-що від нього самого залежить
а - його успішність
б - успішність його Держави
ПС
Невже феєрично надшвидка зміна Уряду ,до членів якого не було питань в плані різкого власного збагачення ,-і навіть фраза Зеленського
Нам мало не красти ,нам треба щоб ще й щось робилось...
Не змусить його симпатиків переосмислити своє бачення того , хто відповідальний за благополуччя їх Держави?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧТОБЫ заработать, надо работать . не раз в 10 лет, а все 10 лет. а то, что хочется Вам, называется урвать, срубить, вымутить, сорвать куш
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И это все о валюте.
Куда катится мир...
ДС на вас нету
Додано: Нед 15 бер, 2020 21:18
А тепер шах і мат, курдуплики!
США, країни ЄС закривають в'їзд іноземцям. Навіть Порошенко повернувся з іспанської віли, бо йому пояснили хто він в Іспанії.
На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу!
Востаннє редагувалось tobias в Нед 15 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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