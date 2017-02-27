vovan_prm написав:Юра, вам следует успокоиться. Вы слишком здравомыслящий человек, чтоб поддаваться массовому психозу.
Вы немного меня не поняли)) я категорически против любой паники, потому и встрял в разговор на этапе завываний респектика про отъезжающих топов. рассматриваю эти события исключительно в контексте возможностей обмена доллара на подешевевший актив. той или иной категории. вирус давно здесь, вокруг нас, и с этим нужно смириться. я считаю.
juristkostya написав:В Италии (и вообще в благополучных странах) гораздо выше процент пожилых. Которые наиболее подвержены.
Итальянцы стали проверять всех без исключения умерших. Таким образом те кто не обратились за медицинской помощью отражены статистике смертей, но никак не отслеживаются в статистике выздоровевших. Все дело в методике сбора статистических данных.
tobias написав:А тепер шах і мат, курдуплики! США, країни ЄС закривають в'їзд іноземцям. Навіть Порошенко повернувся з іспанської віли, бо йому пояснили хто він в Іспанії. На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу!
Точно! После пандемии зараженные доллары и евро не будут принимать нигде. Сливайтесь! Готов спасти по курсу один к двум - за одну сотню в никчемной валюте две туалетных бумаги. Внимание, предложение ограничено!
MMM++ написав:И это все о валюте. Куда катится мир... ДС на вас нету
Боже, да какая сейчас может быть валюта?! Приготовь дембельский чемодан, проинструктируй соседей и положи на видное место чистое покрывало. И поудобнее ложись на диван. Мы уже с вами своё отспекулировали.
tobias написав:На 2-6 місяців долари і євро перетворюються на папір, за який не купиш ні продуктів, ні туалетного паперу!
тот, кто купит у вас доллар за нужную вам гривну, перечислит доллар на свой счет за границей. если закроют возможность свифт платежей, значит перечислят тогда, когда возможность откроют. в конце-концов, никто не запрещает откатывать в украинских терминалах карту иностранного банка. вопрос цены.
Expert100500 написав:Скоріше справа в тому, де як рахують. Маємо найгірші новини з ЄС, бо там демократія, свобода слова і якісна медицина. А в Китаї та Росії жертв коронавірусу списують на усладнення звичайного вірусу, а свідкам та журналістам затикають рота, тому з в цих країнах типу все так добре
А може все набагато простіше? Може просто навчились визначати ще один додатковий варіант( який раніше не вміли діагностувати) який призводить до захворювання на пневмонію? Так для довідки
Щороку на пневмонію хворіють близько 450 мільйонів людей, 7 відсотків населення планети; вона також стає причиною близько 4 мільйонів смертей
Цього року - навчились... Ясно ,що статистично відбулось різке збільшування від цього діагнозу..., але треба буде подивитись на смертність від пневмонії в 2018,2019 і порівняти їх з 2020 і 2021... Може виявиться що не все так страшно... ПС а - Не думаю що кількість смертей у світі від коронавірусу перевищить 1% від смертей від пневмонії б - загальна кількість смертей від пневмонії - зменшиться ( по тій простій причині,що зараз всі боряться за те...щоб до пневмонії не дійшло)