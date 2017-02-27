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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43884389439043914392 ... 4394>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:34

  Patrick написав:
  zzzzzz написав:Вчера я получил лося .
А сегодня еще и звание Оленя, т.к. курс пошел вниз )))))

Т.е. вы в пятницу продали, а потом сегодня утром или вчера купили.. Откуда второй "друг"?


Вчера вечером откупил. Хотелось в воскресенье не париться)
А Олень потому что сегодня курс снизился к вечеру.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:36

  Libo написав:
  MMM++ написав:И это все о валюте.
Куда катится мир...
ДС на вас нету


Боже, да какая сейчас может быть валюта?! :shock:
Приготовь дембельский чемодан, проинструктируй соседей и положи на видное место чистое покрывало. И поудобнее ложись на диван. Мы уже с вами своё отспекулировали. :(

Сам то приготовился?
Валюта была есть и будет, курс килограмма муки к часу приятностей никуда не денется, все остальное просто мера килограмм и часов.
Именно меры тут и предполагалось обсуждать
Востаннє редагувалось MMM++ в Нед 15 бер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:40

  budivelnik написав:
  rollo написав:Грузия не стала экономичным тигром, а могла бы.
Все просто. Настоящая грузинская мечта большинства грузин ничем не отличается от украинской: меньше работать и ждать подачек от государства.
Звідси висновок
Не Лі Куан будує успішну Державу
Держава успішна коли простий середньостатистичний усвідомлює-що від нього самого залежить
а - його успішність
б - успішність його Держави

ПС
Невже феєрично надшвидка зміна Уряду ,до членів якого не було питань в плані різкого власного збагачення ,-і навіть фраза Зеленського
Нам мало не красти ,нам треба щоб ще й щось робилось...
Не змусить його симпатиків переосмислити своє бачення того , хто відповідальний за благополуччя їх Держави?


Совсем не так. Ли Куан Ю ломал сингапурцев через колено. Железной рукой диктатора выжигал коррупцию и приучал население к тому, что жить честно лучше, безопаснее и богаче.
Саакашвили также ломал грузин через колено. И у него получалось, воров выгнали, вороватых чиновников посадили.
Однако, Грузия европейская страна (заслуга Саакашвили) и тот не диктатор. Выборы в незрелой демократии сделали свое дело.
Украинскую рабскую ментальность тоже нужно ломать через колено. Не ждите, что среднестатистический украинец начнет осознавать ответственность за державу. "Успешных" украинцев много (особенно умников, называющих Саакашвили марионеткой - авантюристом), а успешной Украины нет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rollo написав:За державу обидно.


Да не переживайте Вы так...Все будет хорошо (у остальных в следующей жизни).
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прочтите и успокойтесь
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Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:43

Страшно представить что будет завтра с бондами авиакомпаний.

На пятницу котировки были следующие.

Ryanair 91-92%
Lufthansa 90-91%
British Airways 106-109% ( парадокс)
American Airlines 106% ( падение всего 3% за 2 недели)
Air France-KLM 82-93% ( лидер падения )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:45

  juristkostya написав:В Италии (и вообще в благополучных странах) гораздо выше процент пожилых. Которые наиболее подвержены.


По Италии статистика 85% в возрасте 75+.
Лично меня такая статистика подталкивает к умозаключению, что возраст малопьющий и практически не потребляющий крепкие напитки 40 градусов и выше …
Может в этом и есть беда? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Вчера вечером откупил. Хотелось в воскресенье не париться)
А Олень потому что сегодня курс снизился к вечеру.


Все одно Вы были правы глобально.
Зашо Вам всегда - Уважуха.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:48

  дарий написав:
  rollo написав:За державу обидно.


Да не переживайте Вы так...Все будет хорошо (у остальных в следующей жизни).

Уже не переживаю....
Давно понял, что Украина украинцам не нужна.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:55

  zzzzzz написав:Вчера вечером откупил. Хотелось в воскресенье не париться)
А Олень потому что сегодня курс снизился к вечеру.

Максимальная разница <1.5%, хорошие деньги крутите если для Вас это существенно :)
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