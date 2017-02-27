Додано: Нед 15 бер, 2020 22:15

zzzzzz написав: Польша 51, за сегодня +20

Чехия 113, за сегодня +19



Италия 15113, за сегодня +2651

Смертей 1016, за сегодня +189



Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.

НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.



Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.



А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))

Одесса поддержит флешмоб))) Польша 51, за сегодня +20Чехия 113, за сегодня +19Италия 15113, за сегодня +2651Смертей 1016, за сегодня +189Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))Одесса поддержит флешмоб)))

Ні Смолій, ні ніхто інший, ні ви, ні я і уяви не маємо, що буде далі... Можливо все розрулиться і якось через пару місяців потихеньку почне відновлюватися, а можливо буде варіант, що ніхто і заморочуватись не буде, що там і від кого впало! Поки що нічого позитивного і оптимістичного не видно. Зрозуміло, що втратять всі, але, хто і що тут вже час покаже! Головна цінність все таки не гроші, а життя і дай Боже, щоб ми цю цінність в найближчому майбутньому зберегли!Я б сьогодні погодився б бути з сотнею доларів в кармані без авто і нерухомості, але у віці скажімо 20 років... Думаю, що і Сорос і багато інших теж би погодилися б з такою пропозицією! Цінуйте час і можливості, бо ніхто не знає майбутнього! І робіть добрі справи хоча б своїм рідним і близьким!