stas_rst написав:Офтоп для "гипс снимают, клиент уезжает" ... Професор медицини й інфекційних захворювань доктор Грег Поланд пояснив CNN: "На останні кілька місяців 30 мільйонів американців були заражені вірусом. Близько 300-500 тисяч з них були в такому тяжкому стані, що їх поклали в лікарню. Близько 30 тисяч хворих померли. Це був вірус грипу. Ми настільки культурно нечутливі до «просто грипу», що не ставимося до нього серйозно попри страшні цифри. Для контрасту, коронавірус вбив близько 3300 людей за той же час. Це означає, що попри статистичну різницю в рівні смертності, грип – більша проблема для пересічних людей". Живіть тепер з цим і далі плюйте на кульки в магазині ... Про туберкульоз в метро і маршрутках писати не буду, бо долар тоді точно "папіїсят"
Есть небольшой нюанс. У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет. А к короне его нет ни у кого.
freeze написав: Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе.
Помогут, а потом бюргеры и реднеки их не переизберут.
zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20 Чехия 113, за сегодня +19
Италия 15113, за сегодня +2651 Смертей 1016, за сегодня +189
Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса. НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.
Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.
А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет ))) Одесса поддержит флешмоб)))
Ні Смолій, ні ніхто інший, ні ви, ні я і уяви не маємо, що буде далі... Можливо все розрулиться і якось через пару місяців потихеньку почне відновлюватися, а можливо буде варіант, що ніхто і заморочуватись не буде, що там і від кого впало! Поки що нічого позитивного і оптимістичного не видно. Зрозуміло, що втратять всі, але, хто і що тут вже час покаже! Головна цінність все таки не гроші, а життя і дай Боже, щоб ми цю цінність в найближчому майбутньому зберегли! Я б сьогодні погодився б бути з сотнею доларів в кармані без авто і нерухомості, але у віці скажімо 20 років... Думаю, що і Сорос і багато інших теж би погодилися б з такою пропозицією! Цінуйте час і можливості, бо ніхто не знає майбутнього! І робіть добрі справи хоча б своїм рідним і близьким!
MMM++ написав:И это все о валюте. Куда катится мир... ДС на вас нету
Боже, да какая сейчас может быть валюта?! Приготовь дембельский чемодан, проинструктируй соседей и положи на видное место чистое покрывало. И поудобнее ложись на диван. Мы уже с вами своё отспекулировали.
Вот это депрессия !!!!
...что случилось , брат ? Ну не помню я вас таким !
Не психуй , оглянись , если есть еще чуть времени , подумай над происшедшим . Если что то не так сходи к врачу. Не паникуй .