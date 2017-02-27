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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 438943904391439243934394>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 222
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
53
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
11%
25
выше 28
29%
65
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:55

  stas_rst написав:Офтоп для "гипс снимают, клиент уезжает" ...
Професор медицини й інфекційних захворювань доктор Грег Поланд пояснив CNN:
"На останні кілька місяців 30 мільйонів американців були заражені вірусом. Близько 300-500 тисяч з них були в такому тяжкому стані, що їх поклали в лікарню. Близько 30 тисяч хворих померли. Це був вірус грипу. Ми настільки культурно нечутливі до «просто грипу», що не ставимося до нього серйозно попри страшні цифри. Для контрасту, коронавірус вбив близько 3300 людей за той же час.
Це означає, що попри статистичну різницю в рівні смертності, грип – більша проблема для пересічних людей".
Живіть тепер з цим і далі плюйте на кульки в магазині ...
Про туберкульоз в метро і маршрутках писати не буду, бо долар тоді точно "папіїсят" :)


Есть небольшой нюанс. У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет.
А к короне его нет ни у кого.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:01

  freeze написав: Вообще в этой мировой форс-мажорной ситуации МВФ и мировая закулиса просто должны шатающимся экономикам помочь без всяких условий, пусть думают там в J7 и J20, в МВФ и ВБ. Или они предполагают, что золотой миллиард отсидится за забором ? И так сейчас ситуация во многих стран Европы смотрится апокалиптически с пустыми вокзалами, магазинами и кафе.

Помогут, а потом бюргеры и реднеки их не переизберут.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Приготовь дембельский чемодан, проинструктируй соседей и положи на видное место чистое покрывало. И поудобнее ложись на диван. Мы уже с вами своё отспекулировали.

Не узнаю жизнелюба Либо :shock:
Я ожидал от Вас, даже при полном пессимизме, предложения хорошенько оторваться напоследок в зимней позе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:У переболевших когда-то гриппом к нему пожизненный иммунитет.
А к короне его нет ни у кого.
грипп каждый год немножко не такой, как был предыдущий. И люди болеют гриппом по много раз в течение жизни, просто каждый раз новым. Аналогично будет и с этой болячкой.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:05

Сибарит

Это да, с таким настроем капитан в последнюю отчаянную атаку бойцов поднять не сможет (

П.С. Может в Америке проститутки тоже на карантин ушли, вот и хандрит капитан
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если быб в Америке...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:10

А всё так хорошо начиналось...

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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:15

  zzzzzz написав:Польша 51, за сегодня +20
Чехия 113, за сегодня +19

Италия 15113, за сегодня +2651
Смертей 1016, за сегодня +189

Вопрос. Что будет с денежными переводами от заробитчан, в контексте платежного баланса.
НБУ давал оценку суммы переводов в 12 млрд.долларов за 2019 год.

Правда сегодня Смолий заявил что в противовес упадут расходы на зарубежный туризм . Но что-то я слабо верю что зарубежный туризм у нас тоже на 12 млрд.долларов в год.

А и самое главное. Смолий не сказал что упадут приходы от иностранных туристов в Украину )))) Мелочь конечно, но киевские ночные бабочки скоро выйдут на пикет )))
Одесса поддержит флешмоб)))

Ні Смолій, ні ніхто інший, ні ви, ні я і уяви не маємо, що буде далі... Можливо все розрулиться і якось через пару місяців потихеньку почне відновлюватися, а можливо буде варіант, що ніхто і заморочуватись не буде, що там і від кого впало! Поки що нічого позитивного і оптимістичного не видно. Зрозуміло, що втратять всі, але, хто і що тут вже час покаже! Головна цінність все таки не гроші, а життя і дай Боже, щоб ми цю цінність в найближчому майбутньому зберегли!
Я б сьогодні погодився б бути з сотнею доларів в кармані без авто і нерухомості, але у віці скажімо 20 років... Думаю, що і Сорос і багато інших теж би погодилися б з такою пропозицією! Цінуйте час і можливості, бо ніхто не знає майбутнього! І робіть добрі справи хоча б своїм рідним і близьким!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А к короне его нет ни у кого.

Неправда - есть. Послушайте Коморовского. Просто при заболевании иммунитет сильно падает и очень повышается вероятность подхватить бактерию или грибок.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:20

  Libo написав:
  MMM++ написав:И это все о валюте.
Куда катится мир...
ДС на вас нету


Боже, да какая сейчас может быть валюта?! :shock:
Приготовь дембельский чемодан, проинструктируй соседей и положи на видное место чистое покрывало. И поудобнее ложись на диван. Мы уже с вами своё отспекулировали. :(



Вот это депрессия !!!!

...что случилось , брат ?
Ну не помню я вас таким !

Не психуй , оглянись , если есть еще чуть времени , подумай над происшедшим .
Если что то не так сходи к врачу.
Не паникуй .
холява
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